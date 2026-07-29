‘오징어게임’ 잇는 또 대박…‘참교육’, 넷플릭스 역대 톱10 기염

참교육 포스터. 출처=프레인 TPC SNS

배우 김무열·이성민 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’이 ‘오징어 게임’ 시리즈의 뒤를 이어 역대 비영어 TV 쇼 부문 톱10에 이름을 올렸다.

29일 넷플릭스에 따르면 참교육은 공개 8주 만에 누적 6020만 시청수(Views·시청 시간을 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며, 역대 비영어 쇼 부문 흥행 순위 10위에 등극했다.

이로써 참교육은 1~3위를 휩쓴 ‘오징어 게임’ 시즌 1·2·3에 이어, 한국 콘텐츠로는 역대 네 번째로 해당 차트 상위 10위권에 진입하는 쾌거를 이뤘다.

지난 공개 첫 주 만에 글로벌 1위로 직행했던 참교육은 4주 연속 정상을 지킨 데 이어, 공개 8주 차가 지난 시점까지 상위권을 유지하며 장기 흥행을 이어가고 있다.

동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 참교육은 무너진 공교육 현장을 바로잡기 위해 창설된 교권보호국의 활약상을 그린 작품이다. 실제 사건을 모티브로 한 현실적인 에피소드와 교권보호국이라는 신선한 설정, 김무열·이성민·진기주·표지훈 등 주연진의 몰입도 높은 열연이 어우러지며 국내외 시청자들의 호평을 끌어냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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