LA 올림픽 출전권 획득할까…한국 여자배구, 아시아선수권 일본·베트남·홍콩과 한 조

‘2028 LA 올림픽을 향해!’

한국 여자 배구대표팀(세계랭킹 30위)은 28일 중국 톈진에서 열린 2026 아시아선수권대회 조 추첨에서 일본(6위), 베트남(28위), 홍콩(108위)과 함께 C조에 편성됐다.

이번 대회는 오는 8월21일부터 30일까지 중국 톈진에서 열린다. 12개 팀이 출전해 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위를 차지한 6개 팀과 각 조 3위 팀 중 성적이 우수한 2개 팀이 8강 무대로 향한다.

이번 대회 우승팀에겐 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 직행 티켓이 주어진다. 상위 3개 팀은 2027 국제배구연맹(FIVB) 월드컵(전 세계선수권대회) 출전권을 획득한다.

A조에는 개최국 중국(7위)과 대만(38위), 이란(42위), 이라크(세계랭킹 없음)가 자리했고, B조에서는 태국(17위)과 카자흐스탄(39위), 인도네시아(60위), 호주(90위)가 경쟁한다.

앞서 한국 여자 배구대표팀은 1975년 첫 아시아선수권대회부터 2019년 대회까지 꾸준히 준결승에 올랐다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 여파로 2021년 대회에 불참한 뒤 직전 대회인 2023년 대회에 출전했으나 6위에 그쳤다. 처음으로 4강 진출에 실패했다.

반등을 노리는 한국은 오는 8월11일부터 16일까지 홍콩에서 열리는 2026 동아시아선수권대회에 참가해 아시아선수권대회를 앞두고 전력을 최종 점검한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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