세이지우드 홍천, 여름 맞이 객실 패키지 선봬…가족형 5성 호텔 매력 강화

사진=세이지우드 홍천

강원도 홍천의 가족형 5성 호텔 세이지우드 호텔 홍천이 여름을 맞아 'SUMMER SAGE'CATION'과 'ROMANTIC SUMMER STAY' 두 가지 객실 패키지를 선보였다고 29일 밝혔다.

가족과 연인을 위한 이번 패키지는 인피니티 풀과 다양한 웰니스 시설을 중심으로 구성됐다.

세이지우드 홍천은 해발 765m 강원도 홍천 소뿔산 자락에 자리한 호텔로 여름철 평균 기온이 26도를 넘지 않아 무더위와 열대야를 피해 휴식을 즐기기에 적합하다. 연평균 초미세먼지(PM2.5) 농도도 서울보다 약 4.1㎍/㎥ 낮아 맑은 공기와 자연 속 휴식을 누릴 수 있다.

호텔은 한국관광협회중앙회의 호텔 등급 평가에서 가족형 5성 호텔 인증을 받았다. 총 31개 객실을 운영해 가족 단위 여행객이 프라이빗하게 머물기 좋은 환경을 갖췄다고 호텔 측은 전했다.

브랜드명 '세이지우드(Sagewood)'는 워런 버핏의 별명인 '세이지(Sage)'와 숲을 뜻하는 '우드(Wood)'를 결합한 이름으로 자연 속에서 완전한 휴식을 제공한다는 브랜드 철학을 담고 있다.

사진=세이지우드 홍천

대표 웰니스 시설인 인피니티 풀에서는 하늘과 소뿔산 능선이 이어지는 풍경을 감상할 수 있으며, 실내 인도어 풀도 함께 운영돼 날씨와 관계없이 물놀이를 즐길 수 있다. 두 시설 모두 안전요원이 상시 배치돼 가족 단위 고객도 안심하고 이용할 수 있다.

'SUMMER SAGE'CATION' 패키지는 8월 31일까지 운영되며 로얄스위트 또는 프레스티지스위트 1박, 조식, 웰니스 시설 이용과 세이지우드 비치백을 제공한다. 'ROMANTIC SUMMER STAY'는 8월 15일까지 운영되며 객실 1박과 애프터눈 세트, 샴페인, 웰니스 이용 혜택을 포함해 연인 고객을 위한 구성으로 마련됐다.

주말에는 웰니스센터에서 'Master's Touch in Sagewood' 테라피 프로그램도 운영한다. 반미정 한국예술문화명인과 협업해 진행되는 사전 예약제로, 구궁 테라피와 피부진정, 골프 이완 테라피 가운데 선택할 수 있다.

호텔 내 세이지우드 산양목장에서는 약 150마리의 산양이 자연 방목되고 있으며, 먹이주기 체험과 함께 목장에서 생산한 산양유와 요거트가 조식 메뉴로 제공된다. 골프 여행객은 잭 니클라우스 디자인팀이 설계한 27홀 규모의 세이지우드 CC 홍천도 함께 이용할 수 있다. 이 골프장은 2025년 '대한민국 골프장 평가' 대중제 부문 1위에 선정되며 코스 품질과 운영 경쟁력을 인정받았다.

세이지우드 채창선 대표는 "자연 속에서 온전한 휴식을 경험할 수 있는 것이 세이지우드만의 강점"이라며 "이번 여름 패키지를 통해 더 많은 고객들이 해발 765m 청정 자연에서 특별한 휴식을 경험하길 바란다"고 말했다.

여름 시즌 패키지와 프로모션에 대한 자세한 내용은 세이지우드 공식 홈페이지와 카카오톡 플러스친구 등 공식 채널에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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