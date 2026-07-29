문근영 마음 사로잡은 ‘7세 연상’ 정평 누구?…창작 집단 ‘바치’서 맺은 결실

문근영이 손편지로 결혼 소식을 알렸다. 출처=문근영 SNS

배우 문근영이 7세 연상의 뮤지컬 배우 정평과 결실을 맺었다.

문근영은 자신의 SNS에 자필 편지를 올려 팬들에게 직접 결혼 소식을 전했다.

29일 문근영은 편지를 통해 “늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 싶은 사람을 만났다”며 “혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워 나가보고자 한다”고 소회를 밝혔다.

이어 “우려와 걱정보다는 축하와 격려를 부탁드린다”며 “응원해 주시는 만큼 더 열심히 살아가겠다”고 덧붙였다.

오랜 시간 자신을 지지해 준 팬들을 향한 감사도 잊지 않았다. 그는 “저 역시 온 마음을 다해 응원하겠다. 더 좋은 모습으로 꼭 찾아뵙겠다”고 약속했다.

앞서 이날 뉴스1 보도에 따르면 문근영의 예비 신랑은 2007년 무대에 데뷔한 뮤지컬 배우 정평이다. 1987년생인 문근영보다 7세 연상으로, 뮤지컬 ‘라디오스타’, ‘아이다’, 연극 ‘에덴 미용실’ 등 다수의 작품에 출연했다. 두 사람은 문근영이 이끄는 창작 집단 ‘바치’에서도 함께 호흡을 맞춰온 것으로 알려졌다.

문근영은 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했다. 드라마 '가을동화' '명성황후' '바람의 화원' '신데렐라 언니', 영화 '장화, 홍련' '어린 신부' '댄서의 순정' '사도' 등에 출연했다.

한편 문근영은 연상호 감독의 신작 ‘예토’를 차기작으로 확정 짓고 복귀를 앞두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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