“싸워서 나가는 것 아냐”…쯔양, 3년 함께한 매니저와 작별 ‘눈물’

쯔양의 매니저가 퇴사를 결정했다. 출처=유튜브 채널 ‘쯔양밖정원’ 영상 캡처

구독자 1000만명을 보유한 먹방 크리에이터 쯔양(본명 박정원)이 3년간 합을 맞춰온 매니저 오수빈과 전속 계약 및 동행을 마무리한다.

지난 28일 쯔양은 자신의 유튜브 부채널 ‘쯔양밖정원’에 영상을 올리고 오랜 친구이자 매니저인 오수빈의 퇴사 소식을 공식화했다. 해당 영상에서 두 사람은 송별 자리를 갖고 지난 3년간의 활동을 돌아보는 시간을 가졌다.

일각에서 제기된 불화설에 대해 오수빈 매니저는 “싸워서 나가는 것이 아니다”라며 “서른을 앞두고 새로운 도전을 해보고 싶어 각자의 길을 걷기로 뜻을 모았다”고 일축했다.

쯔양 역시 눈시울을 붉히며 “매니저 역할에 국한되기보다 오수빈 매니저가 진짜 하고 싶은 일을 찾길 바란다”고 응원의 뜻을 전했다.

한편 오수빈 매니저의 퇴사에 따라 브이로그 채널 ‘쯔양밖정원’은 전열 정비를 위해 당분간 휴식기에 돌입할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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