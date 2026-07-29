키스오브라이프, 태양보다 뜨겁다

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새 콘셉트 포토로 컴백 열기를 고조시켰다.

키스오브라이프는 29일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 '스웻(SWEAT)'의 추가 콘셉트 포토를 공개했다. 멤버들은 뜨거운 여름을 상징하는 강렬한 레드와 블론드 테슬 포인트가 돋보이는 스타일링과 시크한 포즈로 독보적인 존재감을 드러내며 시선을 강탈했다.

이어 또 다른 콘셉트 포토에서는 바이크를 활용한 ‘핫 걸’의 면모를 과시했다. 멤버들은 바이크 위에 올라 감각적인 포즈와 이국적인 패턴이 조화를 이룬 스타일링으로 신비롭고 강렬한 아우라를 완성했다.

앞서 붉은 사막과 화산재가 피어오르는 배경 속에서 거칠고 야성적인 매력을 선보였던 키스오브라이프는 이날 두 가지 버전의 추가 콘셉트 포토로 자신들이 표현할 여름의 순간을 더욱 기대하게 만들었다.

키스오브라이크의 ‘스웻’은 다음달 4일 발매된다. 이들은 최근 열린 '워터밤 서울 2026'에 출연해 컴백 분위기를 예열했다. 3년 연속 워터밤에 출격한 키스오브라이프는 ‘스웻’을 깜짝 선공개해 관객들의 환호를 받았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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