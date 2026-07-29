‘내일도 출근!’ 서인국♥박지현, 반지 건네며 평생 약속…꽉 닫힌 해피엔딩 [TV핫스팟]

tvN ‘내일도 출근!’ 서인국과 박지현이 완벽한 해피엔딩으로 막을 내렸다.



지난 28일 방송된 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 최종화 시청률은 닐슨코리아 전국 가구 기준 평균 4.6%, 최고 5.5%, 수도권 가구 기준 평균 4.3%, 최고 5.4%를 기록해 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 차지했다.

이날 방송에서는 시우(서인국 분)가 회사를 떠나는 모습이 그려졌다. 조직 안에서 변화를 만들기 위해 애썼지만 결국 자신이 진정 원하는 삶을 찾아 나서기로 한 시우는 사직서를 제출했고, 지윤(박지현 분)은 아쉬움을 감추지 못하면서도 그의 선택을 존중하며 응원을 보냈다.

이혼 경험이 있는 시우를 쉽게 받아들이지 못했던 지윤의 어머니 혜경(이지현 분)은 끝까지 딸을 걱정했지만, “책임님은 가장 날 나답게 살게 하는 사람”이라는 지윤의 진심과 묵묵히 마음을 전하는 시우의 모습을 보며 조금씩 마음의 문을 열었다. 세네갈행을 앞둔 노아(강미나 분)와 재인(원규빈 분) 역시 서로를 붙잡기보다 각자의 꿈을 응원하는 선택으로 또 다른 사랑의 의미를 전했다.

1년 후 시우는 자신만의 회사를 꾸려 새로운 도전을 이어갔다. 지윤은 미래가전 TF 팀장으로 성장해 다시 프로젝트를 이끌었다. 서로의 꿈을 응원하며 각자의 자리에서 성장한 두 사람은 변함없는 사랑 끝에 서로에게 반지를 건네며 미래를 약속했다. ‘사랑이 좋다’라는 마지막 내레이션과 함께 따뜻한 해피엔딩을 완성했다.

‘내일도 출근!’은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 ‘설렘 ON’ 오피스 로맨스다. 작품의 중심에는 서인국과 박지현이 있었다. 두 배우는 직장 상사와 부하에서 연인으로, 서로의 꿈을 가장 먼저 응원하는 동반자로 변화해 가는 과정을 그려내며 시우와 지윤의 서사를 완성했다.

서인국은 원칙주의자이지만 누구보다 따뜻한 마음을 지닌 강시우의 내면을 절제된 연기로 풀어내며 설득력을 더했고, 박지현은 일과 사랑 앞에서 흔들리면서도 자신의 답을 찾아가는 차지윤의 변화를 현실감 있게 그려냈다. 두 배우는 설렘은 물론 갈등과 화해, 성장의 순간까지 자연스럽게 표현하며 시청자의 몰입을 이끌었다. 두 사람이 만들어낸 현실적인 케미스트리는 ‘좋은 사랑은 서로를 성장하게 만든다’라는 작품의 메시지를 설득력 있게 완성했다.

부모 세대의 이야기도 인상적이었다. 지윤의 부모는 졸혼을 고민하는 현실적인 부부의 모습을 통해 오랜 관계의 의미를 다시 돌아보게 했고, 서로를 이해하며 관계를 회복해 가는 과정으로 또 다른 울림을 전했다. 노아와 재인은 사랑과 꿈 사이에서 어느 한쪽을 포기하기보다 서로를 믿고 응원하는 선택으로 다양한 사랑의 형태를 보여줬다.

시우의 전 아내 수진(박예영 분)과 현재 연인 지윤의 관계는 단순한 대립 구도로 소비하지 않았다. 한 사람을 사이에 둔 경쟁이 아니라 서로를 이해하고 응원하며 각자의 삶을 살아가는 인물로 그려졌고, 여성 캐릭터 간의 관계를 보다 입체적으로 그려냈다.

‘내일도 출근!’은 사랑과 일, 가족과 성장이라는 누구나 한 번쯤 마주하는 현실의 고민을 따뜻한 시선으로 풀어내며 단순한 오피스 로맨스를 넘어 공감과 위로를 전했다는 평가를 받는다. 사랑이 누군가를 바꾸는 것이 아니라 서로를 더 나다운 사람으로 성장하게 만든다는 메시지를 끝까지 일관되게 그려내며 따뜻한 울림을 남겼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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