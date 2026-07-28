축구협회 ‘HDC 임원 11년 파견’ 논란 1년 째 제자리… 후속 조치도 멈췄다

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정몽규 전 대한축구협회장 임기 시절 불거진 HDC 그룹 임원 파견 논란이 1년이 넘었지만 아무런 조치가 취해지지 않은 것으로 나타났다.

국회 문화체육관광위원회 소속 정연욱 국민의힘 의원은 28일 “문화체육관광부가 축구협회의 위법 행위를 확인하고도 수사 의뢰와 규정 개정 등 최소한의 후속 조치조차 챙기지 않으며 관리, 감독 기관으로서의 책임을 방기하고 있다”고 비판했다.

2024년 국정감사에서는 정몽규 전 축구협회 회장이 총수로 있는 HDC그룹 계열사 소속 임원 A씨가 축구협회에 편법 파견됐다는 논란이 일었다. 이후 문체부 감사 결과 A씨는 인사 규정상 근거 없이 최장 파견 기간(2년)을 훌쩍 넘긴 11년간 근무하며 자문료·수당 명목으로 총 10억여원을 지급받은 것으로 확인됐다. A씨는 인사·총무·회계·계약 등 협회 핵심 업무를 총괄했으며 본인 자문료 인상 과정에서 사적 이해관계를 신고하지 않은 사실도 드러났다.

A씨는 문체부 감사가 본격화되기 직전인 2024년 11월 축구협회에서 퇴직했다. 이로 인해 축구협회 차원의 자체 징계는 불가능해졌다. 위법 사실이 확인됐지만 정작 당사자에 대한 아무런 조치가 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다. 심지어 문체부의 감사 처분 이후 후속 조치는 1년 넘게 사실상 진전 없이 표류하고 있는 것으로 전해졌다. 특히 경찰 수사도 1년 5개월이 넘도록 결론을 내리지 못했다.

정 의원에 따르면 재발 방지를 위한 관련 규정 개정 역시 멈춘 상태다. 이용수 축구협회 부회장 직무대행 체제인 지금도 규정 개정 준비 부족을 이유로 관련 절차가 전혀 진행되지 않고 있다.

정 의원은 “1년 넘게 관련 후속 조치가 이행되고 있지 않다는 것은 축구협회 스스로 문제를 바로잡을 의지도, 개혁 시스템도 없다는 뜻”이라며 “11년간 10억여원을 지급하며 회장사 직원을 파견받아 온 사실은 축구협회가 회장 개인 회사처럼 운영 왔다는 방증”이라고 비판했다. 그러면서 “문체부는 감사 결과를 발표하는 데서 그칠 것이 아니라 후속 조치가 실제로 이행되는지 끝까지 점검하고 실효성 있는 관리, 감독 방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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