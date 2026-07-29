[SW인터뷰] ‘동궁’ 노윤서 “대세 배우? 운이 좋았을 뿐…그래서 더 감사하죠”

사진 설명=넷플릭스 시리즈 동궁에서 궁녀 생강 역을 맡은 노윤서는 첫 사극임에도 강렬한 존재감을 발산했다. 노윤서는 “ 기대하고 상상했던 것 이상으로 멋진 그림이 나왔다”며 작품에 애정을 드러냈다. 사진=넷플릭스 제공

학원물과 청춘물을 넘어 이제는 오컬트 사극까지 제 옷을 입었다. 대세 배우 노윤서의 ‘동궁’ 속 활약을 정리하는 한 마디 아닐까. 첫 사극 무대에서 복잡하게 얽힌 캐릭터 서사를 섬세하게 완성하며 대선배들 사이에서도 강력한 존재감을 발휘했다.

지난 17일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’에서 노윤서는 귀신의 소리를 들을 수 있는 감찰 궁녀 생강 역을 맡았다. 왕(조승우)의 숨겨진 딸로 궁에서 쫓겨났던 옹주 신분의 생강은 귀의 세계를 넘나드는 구천(남주혁)과 함께 동궁에 얽힌 초자연적 사건을 해결해 나간다.

단순한 조력자가 아니라 사건의 실마리를 발견하고 미스터리를 풀어가는 중심 인물로서 대선배 조승우, 남주혁과 극 중에서 숱하게 마주한다. 그럼에도 노윤서는 아픈 과거를 품은 캐릭터의 내면을 깊이 있게 표현하는 동시에 선배들에게 주눅들지 않는 당찬 에너지를 발산한다.

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작품 공개 이후 최근 스포츠월드와 만난 노윤서는 “촬영 시작부터 2년 정도 된 것 같다. 생각보다 시간이 빨리 지나갔다”며 “촬영 당시에는 음악이나 CG가 없는 상태에서 상상하며 연기해야 하는 장면들이 많았다 보니까 기다리면서 그림이 어떻게 구현될지 기대감이 제일 컸다. 선물을 기다리는 마음으로 기다렸다”고 마침내 작품을 보게 된 소감을 밝혔다.

완성본을 보고 난 후의 감상으로는 “대본을 읽고 상상했던 것보다도 너무 멋지다고 생각했다. 기대하고 상상했던 것 이상으로 멋진 그림이 나와서 제작진이 다시 한 번 멋있었고 존경스러웠다”고 애정을 전했다.

영화 ‘20세기 소녀’·‘청설’(넷플릭스), 드라마 ‘일타스캔들’(tvN) 등 청춘을 그려왔던 노윤서의 사극 데뷔작이다. 첫 사극을 위해 준비한 점을 묻자 “대본에서부터 캐릭터들의 서사가 굉장히 짜임새 있게 그려져 있었고, 특히 구천과 생강의 서사를 잘 표현해보고 싶다는 마음이 컸다”며 “생강이가 궁에 들어오기 전에는 어떤 일을 겪었을지, 어떤 마음으로 궁에 들어왔을지 등을 스스로 상상하며 캐릭터를 만들어갔다”고 답했다.

생강의 과거 서사를 구축하기 위해 감독, 작가와 많은 이야기를 나눴다. 노윤서는 “궁에서 쫓겨난 뒤에도 계속 궁에 들어오고 싶어 했을 것 같다는 이야기를 나눴다. 사건의 전말을 알고 싶어 했을 것이고, 능동적인 성격인 만큼 이미 여러 번 궁에 들어오려고 시도했을 것이다. 그리고 허락 없이는 궁에 들어올 수 없으니 큰 행사나 특별한 일이 있을 때만 잠시 들어올 수 있었고, 그런 기회를 계속 기다려왔을 것이라고 말씀해 주셨다”고 전했다.

또한 “궁 밖에서 자라면서 집안일도 직접 했을 것 같았다. 당시에 궁녀들을 많이 붙여주지는 않았다더라. 어떤 환경에서 생활했을지, 어느 정도의 집에서 살았을지까지 감독님, 작가님과 토론하듯 이야기를 나눴다”며 캐릭터의 배경을 구체적으로 만들어갔다고 전했다.

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사극 특유의 말투와 연기에 대해서는 “생강은 궁 밖에서 오래 살았고, 구천과 생강의 대화는 굉장히 일상적인 톤이 많았다. 구천과 함께하는 장면에서는 편안하고 일상적인 톤으로 연기하려고 했다”고 설명했다. 반면 조승우 등 선배 배우들과 호흡을 맞추는 장면에서는 사극 특유의 분위기를 의식했다고 했다. 그는 “선배님들과 함께하는 장면에서는 사극 톤이 많이 나와서 촬영 중에도 여러 질문을 드리고 조언을 구했다. 많은 도움을 받았다”고 덧붙였다.



첫 사극이었던 점과 더불어 유독 밤이나 수중촬영이 많았다. 촬영 현장에서의 고생을 묻는 질문에 노윤서는 “저는 힘들다고 말할 수 없다”고 웃으며 답했다. 이어 “현장에 모든 선배님들과 스태프들이 함께 같은 장면을 찍고 같이 고생했다”며 “일상적인 장면을 찍을 때도 특수효과나 조명 등 여러 시도를 많이 하셨다. 다들 정말 열심히 하시고 즐기면서 작업하는 모습이 느껴져 저도 그 에너지를 받아 같이 으쌰으쌰했던 기억이 있다. 힘이 저절로 났다. 배우와 모든 팀이 함께 협업해야 하는 장면들이 많아서 그 과정 자체가 굉장히 즐거웠다”고 부연했다.

노윤서는 “당연히 사극이야 더울 때 덥고 추울 때는 추운 건 기본”이라며 “특별히 힘들었던 건 없었고 남주혁 선배님이 많이 고생하셨다”고 재차 강조했다. 그러면서 “남는 건 정말 좋은 기억밖에 없다. 처음 해보는 수중 촬영할 때 조금 무섭기도 했었는데 연습 많이 하고 안전하게 촬영해서 결국엔 재밌었다. 정말 힘들다고 말할 수 없다”고 웃으며 말했다.

작품의 마스코트인 꺼먹살이와의 촬영 비하인드도 전했다. 작품 속 귀매 중 하나인 꺼먹살이는 구천을 따라다니는 작은 귀매로, 인형처럼 귀여운 외모를 가졌지만 사람의 양기를 노리는 습성을 지녔다. 실제로 촬영장에 꺼먹살이처럼 생긴 돌재질의 인형을 두고 촬영을 했다.

노윤서는 “당시 애니메이션 그림을 봤을 때는 이빨도 무시무시하고 뾰족했던 것 같다. 기억이 미화가 된 건지 모르겠지만 작품에서는 그만큼 이빨이 무시무시하지 않았던 것 같다. 좀 커졌어도 귀엽더라”라고 미소 지었다. 꺼먹살이가 크게 변신한 모습에 대해서도 “콩깍지가 씌어 있어서 그런지 커진 후에도 입 안에 얼굴이 들어있는 모습도 그렇고 귀여웠다”고 애정을 드러냈다.

현실과 다른 귀의 세계에서의 연기 비하인드도 전했다. 다양한 초자연적 존재와 배경으로 구현된 귀의 세계는 압도적인 스케일을 자랑하는 작품의 가장 큰 볼거리다. 노윤서는 “구천이 목을 졸려서 생강이 ‘정신 차리십시오’라고 하는 장면이 인상적으로 남아 있다. 생강이 구천을 붙잡으려 하는데 귀신들이 끌어내린다”며 “초록색 크로마 슈트를 입은 스태프가 밑에서 잡았는데 사실 이것도 여러 명이 아니고 한 명이었다. 또 어떨 때는 밑에 아무것도 없는데 제가 발이 잡힌 것처럼 연기를 하기도 했다”고 비하인드를 밝혔다.

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그러면서 “나름대로 재밌었다. 얼굴에 철판이 깔리더라. 해야 하니까 ‘모르겠다’ 하고 했던 것 같다. 처절한 장면이다 보니 부끄럽다고 할 수도 없는 거고 그래서 정말 상상하면서 찍었다. 그래서 남주혁 선배님이 더 대단했다”고 떠올렸다.

생강의 비극적인 전사와 더불어 귀신 앞에서 목숨이 좌지우지되는 등 어떤 작품보다 감정 연기도 많았다. 노윤서는 “감정을 가늠하는 게 가장 고민했던 부분이었다”며 “예를 들어 할머니에게 배신감을 느끼고 모든 진실을 알게 됐을 때의 충격과 배신감, 또 구천이 깨어나지 않고 그를 찾아 나섰을 때의 심경 등 복합적인 감정을 어떻게 표현할지가 가장 어려웠다”고 회상했다.



이어 “작품 자체가 판타지이고, 극적이고 드라마틱한 상황이 많다 보니 실제로 겪어본 적 없는 감정을 상상하고 구축하는 과정이 가장 큰 어려움이었다”고 털어놨다. 충분히 준비한 뒤 막상 촬영 현장에 가서는 감정에 몸을 맡겼다. 노윤서는 “귀신의 소리를 듣고 할머니가 저지른 일을 플래시백으로 혼자 듣는 장면도 사실 원테이크로 촬영했다. 그런 장면에서는 상황에 빠져들어서 연기했다”며 “항상 연기하기 전까지가 가장 치열한 시간인 것 같다. 이 감정이 맞을까 계속 가늠해 보면서 최대한 상상하고 준비했다”고 덧붙였다.

고난이도의 액션 연기를 소화해야 했던 남주혁은 촬영 직후 7㎏이나 빠졌다. 노윤서는 “저는 밥심으로 일해서 밥을 열심히 먹었는데 그만큼 많이 움직여서인지 딱히 살이 찌지는 않았다”고 돌아봤다. 다만 “그런데 촬영할 때는 몰랐는데 친구들이 초반에 사탕 물고 나왔냐고 볼이 볼록하다고 놀리더라. 젖살이었던 것 같은데 후반부에는 없어져서 그만큼의 얼굴 살이 빠진 것 같다”고 웃었다.



구천과의 관계성에 대해서도 입을 열었다. 극 중 구천과 생강은 시종일관 티격태격하지만 점차 서로에게 정이 들고, 자신의 목숨을 바쳐서라도 상대를 구하고자 한다. 다만 직접적인 애정 표현은 없었어서 시청자 사이에서 로맨스 여부를 두고 반응이 갈렸다. 노윤서는 “이루 말할 수 없는 감정이라고 생각한다. 딱 정해놓고 연기를 했다기보다 그 상황에 빠져들어서 생강이로서 연기했다”면서 “보는 사람에 따라 사랑으로 보일 수도 있을 것 같고 지금이 흥미롭게 해석할 수 있는 정도의 관계인 것 같다고 저희끼리 얘기도 했다”고 말했다.

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그러면서 “둘 다 인지는 못했을 것이라 생각한다. 저희는 전우애라고 생각했고 구천과 생강도 (서로의 감정을) 정확히 인지는 못했을 것 같다”며 “상상하고 해석하는 시청자 반응이 그만큼 재밌게 봤다는 거니까 저도 재밌게 즐기고 있다”고 웃었다.

후속 시즌이 나온다면 어떤 모습이 그려질까. 엔딩에서 구천과 생강은 함께 궁을 나가 이후의 이야기를 궁금하게 만들었다. 노윤서는 “시즌 2 얘기가 나오는 것 자체가 감사한 일이고 너무 신기하다. 만약 시즌2가 나온다면 당연히 해야할 것”이라고 의지를 다졌다. 그러면서 “구천이 태초의 귀매와 어떤 계약을 맺었는지 등 생략된 부분이 있다. 그리고 새로운 귀신도 나오지 않을까. 구천과 생강도 서로의 감정에 대해 고민이나 인지를 하는 등 저도 모르겠지만 시청자로서 상상해보고 있다”고 전했다.

대세 배우답게 차기작도 줄줄이 예정됐다. 디즈니+ ‘무빙2’와 함께 드라마 ‘내가 죽기로 결심한 것은’(tvN) 촬영을 앞두고 있다. 특히 ‘내가 죽기로 결심한 것은’을 통해 ‘동궁’ 최정규 감독과 다시 만난다. 노윤서는 “직전에 작업을 같이 했다 보니까 별다른 대단한 말없이 서로 믿음으로 흔쾌히 가게 된 것 같다”며 “연이어서 다음 작품까지 하게 된 적은 처음이라 신기하다. 서로 잘 알고 함께 했던 경험이 있으니까 더욱 신뢰도 가고 편하게 작업할 수 있을 것 같다”고 말했다.

2022년 데뷔 이후 불과 4년 만에 차기작이 밀려드는 배우가 됐다. 대세 배우로 자리매김한 비결을 묻자 자기 자랑을 할 생각에 괴로워하며 웃음을 안긴 노윤서는 “운이 좋았던 것 같다”고 겸손한 모습을 보였다. 이어 “데뷔 때부터 인복이 좋았던 것 같다. 모든 것은 흐름을 타는 것인데 제가 데뷔 때부터 좋은 흐름을 타지 않았나 싶다. 그래서 너무 감사하고 그 마음으로 열심히 해서 최대한 부응할 수 있도로 노력해야 한다고 생각한다”고 다짐했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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