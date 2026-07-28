있지 채령, 핫핑크 원피스로 뽐낸 물오른 미모 [스타★샷]

사진 = 채령 SNS 계정

그룹 있지(ITZY) 채령이 물오른 미모를 뽐내며 근황을 전했다.

채령은 27일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 채령 SNS 계정

사진 = 채령 SNS 계정

공개된 사진 속 채령은 해외 거리를 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 핫핑크 슬리브리스 원피스를 입은 그는 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 환한 미소를 지으며 밝고 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

사진 = 채령 SNS 계정

사진 = 채령 SNS 계정

특히 화사한 스타일링과 한층 물오른 비주얼이 시선을 사로잡았다. 사진 속 거리 한가운데에는 보라색 마스코트 캐릭터가 함께 포착돼 이국적인 분위기를 더했다.

한편 채령이 속한 있지는 지난 4일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 세 번째 월드투어 ‘ITZY 3RD WORLD TOUR ‘TUNNEL VISION’’ 공연을 성공적으로 마쳤다. 이어 오는 8월 11일 마닐라를 시작으로 마카오, 타이베이, 런던, 암스테르담, 파리, 프랑크푸르트, 싱가포르 등에서 투어를 이어갈 예정이다.

또한 월드투어에 앞서 오는 8월 8일과 9일에는 서울 송파구 올림픽홀에서 다섯 번째 공식 팬미팅을 개최하고 팬들과 만난다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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