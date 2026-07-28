‘솔로지옥2’ 신슬기, ‘꽃의 비밀’로 첫 연극 무대…새로운 변신 예고

사진 = 빅스마일 엔터테인먼트

배우 신슬기가 연극 ‘꽃의 비밀’ 을 통해 데뷔 후 처음으로 연극 무대에 도전한다.

신슬기가 출연하는 ‘꽃의 비밀’ 은 이탈리아 북서부의 작은 시골 마을을 배경으로, 의문의 사고로 남편들이 사라진 뒤 보험금을 받기 위해 네 명의 주부가 남편으로 변장하면서 벌어지는 이야기를 그린 코미디 작품이다. 유쾌한 웃음과 사회적 메시지를 함께 담아낸 장진 연출의 대표작으로 꾸준한 사랑을 받아왔다.

신슬기는 극 중 토린 공대 수석 출신의 만능 해결사 ‘지나’ 역을 맡는다. 사건의 전개를 이끄는 핵심 인물로, 극의 긴장감과 코믹한 분위기를 넘나드는 활약을 펼칠 예정이다.

서울대학교에서 피아노를 전공한 신슬기는 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥2’ 를 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 드라마 ‘피라미드 게임’, ‘귀궁’, ‘우주메리미’ 등에 출연하며 배우로 활동 영역을 넓혀왔다.

이번 작품은 신슬기의 첫 연극 무대 도전인 만큼, 새로운 연기 변신에도 관심이 모이고 있다.

한편 연극 ‘꽃의 비밀’ 은 오는 9월 12일부터 11월 29일까지 링크아트센터 벅스홀에서 공연되며, 1차 티켓 예매는 8월 7일 오전 11시 시작된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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