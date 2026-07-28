한국GM, 2026년 임단협 최종 타결…찬성률 56.5%

한국GM 노사가 마련한 2026년 임금 및 단체협약 잠정합의안이 조합원 찬반투표를 통과하며 최종 타결됐다.

한국GM은 28일 전체 조합원 가운데 6193명이 투표에 참여해 이 중 3500명이 찬성표를 던졌다고 밝혔다. 찬성률은 56.5%다.

이번 잠정합의안에는 기본급 9만2,000원 인상과 함께 타결 일시금 및 2025년 경영성과에 대한 성과급 등 총 1500만원 규모의 일시금과 성과급 지급 내용이 포함됐다.

아시프 카트리 GM 해외사업부문 생산 총괄 부사장은 “올해 임단협 교섭 타결은 어려운 여건 속에서도 회사와 노동조합이 상호 이해와 책임감을 바탕으로 도출한 의미 있는 성과”라고 밝혔다.

이어 “이번 타결을 계기로 안정적인 생산과 사업 운영을 이어가고 회사의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한국GM 노사는 지난 5월 27일 상견례를 시작으로 올해 임단협 교섭에 돌입했다. 이후 7월 22일 잠정합의안을 마련하기까지 모두 17차례에 걸쳐 교섭을 진행했다.

노동조합은 7월 27일부터 28일까지 이틀간 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 실시했으며, 투표 결과 과반의 찬성으로 합의안이 최종 가결됐다.

이번 임단협 타결로 한국GM은 노사 간 협상을 마무리하고 안정적인 생산과 사업 운영에 집중할 수 있게 됐다. 회사는 향후 생산 경쟁력과 경영 안정성을 높이는 데 주력한다는 방침이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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