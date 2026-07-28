넥슨, 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드' 공개…정식 타이틀 확정

넥슨이 신작 '프로젝트T'의 정식 타이틀을 '템빨: 오버기어드(Overgeared)'로 확정하고 본격적인 출시 준비에 나섰다. 글로벌 인기 웹소설 IP를 기반으로 한 대형 MMORPG의 정체성을 담은 티저 콘텐츠도 함께 공개했다.

넥슨은 그레이게임즈가 개발 중인 신작을 템빨: 오버기어드로 결정하고 브랜드 아이덴티티(BI)와 티저 사이트를 공개했다고 28일 밝혔다.

템빨: 오버기어드는 글로벌 인기 IP '템빨'을 원작으로 제작되는 MMORPG다. 원작은 국내에서 누적 조회수 13억 회 이상을 기록했으며, 아시아 판타지 웹소설 플랫폼 '우시아월드' 인기 1위, 일본 전자만화·소설 플랫폼 '픽코마' 전체 매출 4위에 오르는 등 해외에서도 흥행성을 입증한 작품이다.

게임은 장비를 중심으로 한 성장 시스템에 정통 MMORPG의 재미를 결합한 것이 특징이다. 장비를 통한 캐릭터 성장과 대규모 경쟁 콘텐츠를 핵심 요소로 내세워 깊이 있는 성장 경험과 전투를 제공할 계획이다.

함께 공개된 티저 영상은 게임의 핵심 요소인 '장비'를 상징적으로 표현했다. 가상현실을 연상시키는 공간 속에서 푸른 빛과 함께 수많은 검이 등장하는 연출을 통해 장비가 곧 힘이 되는 템빨: 오버기어드만의 세계관과 게임성을 암시했다.

넥슨은 공식 유튜브와 카카오톡 채널도 새롭게 개설했다. 정식 타이틀 공개를 시작으로 개발 현황과 주요 콘텐츠, 신규 소식 등을 공식 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.

한편 템빨: 오버기어드는 연내 국내를 비롯한 글로벌 시장에 출시될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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