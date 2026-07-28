에이피알, 에이지알 체험 공간 확대…‘메디큐브 홍대’ 리뉴얼 오픈

이미지=메디큐브 대표 제품 라인업

에이피알이 메디큐브의 스킨케어 라인과 에이지알 뷰티 디바이스를 폭넓게 경험할 수 있는 플래그십 스토어를 새롭게 선보인다.

글로벌 뷰티 기업 에이피알은 서울 마포구에 위치한 ‘메디큐브 홍대’를 확장 리뉴얼하고 오는 29일 오픈한다고 밝혔다.

이번 리뉴얼은 고객 체험 강화를 핵심으로 진행됐다. 기존 1층 규모였던 매장은 2층까지 확장됐으며 제품 진열 중심의 공간을 넘어 방문객이 메디큐브의 스킨케어와 뷰티 디바이스를 직접 경험할 수 있는 브랜드 체험형 매장으로 재구성됐다.

브랜드에 따르면 1층에는 메디큐브의 인기 제품 라인업이 배치됐다. 고객들은 브랜드의 대표 제품을 빠르게 살펴볼 수 있으며 제품별 특징과 라인업을 한눈에 비교할 수 있다. 2층은 체험 중심 공간으로 운영된다. 메디큐브의 스킨케어 전 라인과 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스를 직접 사용해볼 수 있도록 구성해, 고객들이 제품의 사용감과 기능을 보다 구체적으로 확인할 수 있게 했다.

에이지알은 에이피알의 대표 뷰티 디바이스 라인으로 국내외 소비자들 사이에서 높은 관심을 받고 있다. 에이피알은 이번 메디큐브 홍대 리뉴얼을 통해 오프라인에서도 디바이스 체험 기회를 확대하고 고객의 구매 편의성을 높인다는 계획이다.

매장 디자인에도 브랜드 정체성을 반영했다. 내부에는 메디큐브의 시그니처 핑크 톤을 적용해 밝고 감각적인 분위기를 조성했으며 외관에는 피부 세포를 연상시키는 조형물을 배치해 스킨케어 브랜드 이미지를 직관적으로 전달했다.

일부 공간에서는 에이피알의 퍼퓸&라이프스타일 브랜드 ‘포맨트’ 제품도 함께 소개된다. 이를 통해 고객들은 스킨케어, 뷰티 디바이스, 라이프스타일 제품을 한 공간에서 경험할 수 있다.

메디큐브 홍대는 홍대입구역 9번 출구 인근에 자리하고 있다. 유동 인구가 많고 외국인 관광객 방문이 활발한 지역적 특성을 바탕으로 국내 고객뿐 아니라 해외 방문객과의 접점 확대에도 중요한 역할을 할 전망이다.

에이피알에 따르면 올해 상반기 기준 메디큐브 홍대 구매 고객의 약 60% 이상이 외국인으로 나타났다. 에이피알은 이번 리뉴얼을 계기로 메디큐브 홍대를 국내외 고객이 브랜드를 직접 경험하는 대표 플래그십 매장으로 육성할 계획이다.

에이피알 관계자는 “메디큐브 홍대는 방문객이 많고 외국인 고객 비중도 높은 매장인 만큼, 보다 쾌적한 환경에서 브랜드 경험을 제공하고자 리뉴얼을 진행했다”며 “앞으로도 고객 수요와 편의성을 두루 살피며 긍정적인 브랜드 경험을 제공할 수 있는 방안을 모색해 나갈 것”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]