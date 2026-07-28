한국스포츠레저, 양태정 신임 상임감사 취임… “신뢰 받겠다”

양태정 신임 상임감사. 사진=한국스포츠레저 제공

문화체육관광부 산하 기타공공기관 한국스포츠레저에 지난 24일 양태정 신임 상임감사가 취임했다

한국스포츠레저는 28일 “양 신임 상임감사는 법률 전문가로서 대한체육회 고문변호사를 비롯해 한국필라테스연맹 회장과 대한피클볼협회 스포츠공정위원회 위원장을 역임하며 체육 분야의 법률 자문과 제도 개선을 지원하는 등 전문성과 현장 경험을 쌓아왔다”고 밝혔다.

아울러 대우산업개발 대표이사 직무대행을 역임하며 조직 운영과 기업 경영 분야에서도 다양한 경험을 갖췄다는 평가를 받는다.

한국스포츠레저는 “양 상임감사가 법률과 기업 경영 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 회사의 감사 기능을 강화하여, 투명하고 책임 있는 경영활동이 이루어지도록 감시, 견제하는 감사로서의 기능을 공고히 할 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

양 상임감사는 “감사는 법과 원칙을 바탕으로 조직의 건전한 발전을 지원해야 한다”며 “예방과 개선을 중심으로 현장과 소통하는 감사 업무를 수행해 한국스포츠레저가 국민에게 더욱 신뢰받는 체육진흥투표권 사업자로 성장하는 데 힘을 보태겠다”고 다짐했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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