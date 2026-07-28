‘2026 한강나이트워크 WITH 토레타!’ 개최… 10년간 10만명 함께한 워킹 페스티벌

어반스포츠가 오는 8월 1일부터 2일까지 서울 한강 일원에서 ‘2026 한강나이트워크 WITH 토레타!’를 개최한다고 밝혔다.

2016년 첫 행사를 시작한 한강나이트워크는 올해 10주년을 맞아 더욱 풍성한 프로그램으로 참가자들을 맞이한다.

한강나이트워크는 지금까지 누적 10만여 명이 참여한 국내 대표 무박 2일 워킹 페스티벌이다. 순위를 겨루기보다 완보를 목표로 하는 비경쟁 워킹 레이스로 운영된다. 참가자들은 한강의 야경을 따라 걸으며 여름밤의 특별한 정취를 즐길 수 있다. 올해는 10주년을 기념해 지난 기록과 참가자들의 이야기를 담은 다양한 콘텐츠도 선보인다.

행사에 앞서 5회 이상 참가자와 참가자 사연을 모집해 10주년 기념 콘텐츠를 제작하며, 사회적 약자와 시각장애인을 초청하는 프로그램도 함께 운영된다. 10주년을 맞아 세대를 아우르는 참가자들의 다양한 이야기를 기록으로 남기는 의미 있는 행사도 함께 마련된다.

행사장에서는 10주년 스토리 전시와 참여형 이벤트, 10주년 기념 로고 스카시 포토존 등 다양한 체험 공간이 운영될 예정이다.

또한 시각장애인 42명이 가이드워커와 함께 42K 코스를 완주하는 ‘시각장애인 동행 프로그램’을 운영한다. 5회 이상 참가자를 위한 ‘10주년 어반스포츠 라운지’와 전용 휴게공간도 마련된다. 5회 이상 참가자에게는 완보 메달과 10주년 기념 메달걸이가 제공되며, 냉방시설과 다양한 F&B를 운영해 더욱 쾌적한 휴식 환경을 제공할 계획이다.

최고령 참가자와 다회 참가자를 대상으로 한 10주년 인터뷰 프로그램도 진행돼 한강나이트워크를 함께 만들어온 참가자들의 다양한 사연을 소개할 예정이다.

어반스포츠 관계자는 “한강나이트워크는 지난 10년간 10만여 명이 함께 걸으며 성장해온 여름 대표 워킹 축제”라며 “10주년을 맞아 참가자들과 소중한 추억을 나누고 앞으로의 새로운 10년도 함께 만들어갈 수 있는 행사를 준비했다”고 말했다.

‘2026 한강나이트워크 WITH 토레타!’는 메인 스폰서 토레타!와 함께 ‘한 땀 한 땀, 오늘의 나를 채워!’를 슬로건으로 진행된다. 써모스, 마그랩, 주식회사 리액트, 맑은샘생활건강, 국제테이핑, 아이스가이, 박맛젤, 비카인드 등 다양한 브랜드가 참여한다. 월드비전, 독거노인종합지원센터, 국민건강보험공단 등 협력기관도 함께해 건강한 나눔과 사회적 가치를 확산할 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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