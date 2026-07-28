황재균, 장발도 놀라운데 살까지 쏙…수척한 얼굴 “무슨 일?”

사진 = TVING SPORTS 공식 SNS 계정

야구선수 출신 방송인 황재균이 장발 스타일과 몰라보게 달라진 근황으로 팬들의 관심을 모았다.

28일 TVING SPORTS 공식 SNS에는 “티빙에 나타난 추노”라는 글과 함께 짧은 영상이 공개됐다.

영상 속 정근우는 긴 머리를 질끈 묶은 황재균을 보며 “완전 장혁 형님인데?”라고 말했고, 황재균은 "추노!"라고 받아치며 웃음을 자아냈다.

이어 황재균은 “누군가 한 명 때려잡으러 가야 한다”고 농을 던졌고, “머리 어디까지 기를 거야?”라는 질문에는 “머리가 묶일 때까지 기르고 있다. 머리 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 (기르려고 한다). 그런 댓글이 하나라도 나오면 계속 기를 것”이라고 말했다.

특히 장발 스타일뿐 아니라 이전보다 한층 야윈 모습도 눈길을 끌었다. 한층 날렵해진 얼굴과 달라진 분위기에 팬들은 놀라움을 드러냈다.

영상을 접한 누리꾼들은 “황재균 맞냐”, “댓글 보고 알았다”, “살이 너무 많이 빠져 보인다”, “예전 모습이 더 건강해 보였다”, “어디 아픈 건 아니길 바란다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 지난해 은퇴한 뒤 SM C&C와 전속계약을 체결하고 방송 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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