엔씨 TL, 신규 아크 보스 '라무스' 출격…더블업 이벤트 진행

쓰론 앤 리버티(TL)가 신규 영지 닉스의 핵심 콘텐츠인 아크 보스 라무스를 추가하며 대규모 전투 콘텐츠를 확장했다.

엔씨는 28일 MMORPG TL에 신규 아크 보스 라무스를 업데이트했다고 밝혔다.

라무스는 TL 최초의 탑승형 아크 보스로, 인간형 보스 라무스와 용 아티라트가 함께 전장을 누비며 이용자들과 맞선다. 두 존재가 연계 공격을 펼치는 만큼 기존 아크 보스와는 다른 전투 경험을 제공하는 것이 특징이다.

인간형 라무스는 푸른빛 장창과 오브를 활용해 검기를 날리거나 대규모 번개 공격, 돌진 기술 등을 구사한다. 함께 등장하는 용 아티라트는 지상에서는 브레스와 물리 공격을 사용하고, 공중으로 날아오르면 광범위한 브레스 공격으로 이용자들을 압박한다.

전투는 총 2단계로 진행된다. 1페이즈에서는 라무스가 아티라트에 탑승한 상태로 전투를 이어가며, 아티라트가 공중 비행 패턴을 사용하는 것이 특징이다. 이용자는 전장에 배치된 거대 탑승형 무기 용격창을 활용해 아티라트에게 큰 피해를 줄 수 있다. 이후 아티라트가 쓰러지면 라무스가 홀로 남아 더욱 강력한 공격을 펼치는 2페이즈가 시작된다.

엔씨는 업데이트를 기념한 이벤트도 마련했다. 오는 8월13일까지 아크 보스 더블업 이벤트를 통해 아크 보스 출현 횟수를 기존보다 두 배로 늘린다. 도전 차원진 철묘의 요람도 새롭게 선보이며 이용자들에게 다양한 공략 재미를 제공할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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