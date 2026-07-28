여름 휴가철 맞아 경륜 전국 영업장 무료입장 행사 진행

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 여름 휴가철을 맞아 무료입장 행사와 광복절 연휴 특별 운영 등 다양한 고객 프로그램을 운영한다고 밝혔다.



먼저 오는 31일부터 다음달 2일까지 3일간 광명스피돔을 비롯한 전국 전 영업장에서 스피드온 회원을 대상으로 무료입장 행사를 연다. 이번 행사는 여름 휴가철을 맞아 고객 편의 증진을 위해 마련됐으며, 스피드온 회원은 이 기간 전국 모든 영업장에서 무료로 입장할 수 있다. 또한 전 영업장에서 고객을 위한 다양한 이벤트도 함께 진행될 예정이다.



특별 운영도 실시한다. 다음달 14일부터 17일까지는 광복절과 대체공휴일을 포함해 4일 연속 경륜이 열린다. 일반적으로 금요일부터 일요일까지 운영되는 경륜은 이번 연휴 기간 월요일까지 특별 운영돼 연휴 기간에도 경륜을 관람할 수 있도록 했다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “여름 휴가철과 광복절 연휴를 맞아 경륜팬들에게 감사의 의미로 무료입장과 특별 운영을 준비했다”며 “앞으로도 고객 편의를 높일 수 있는 다양한 서비스와 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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