경정은 모터싸움…6·48·8번 모터에 주목하라

경정에서 모터는 곧 경쟁력이다. 같은 선수라도 어떤 모터를 배정받느냐에 따라 경기 양상이 달라지는 만큼 모터 성능은 승부를 가르는 핵심 변수다. 이 때문에 경주를 분석하는 전문가와 팬들이 가장 먼저 살펴보는 요소 역시 모터 배정이다.



모터 기력을 판단하는 대표적인 지표는 평균 착순점이다. 다만 현재 사용 중인 신형 모터가 2024년 5월 도입된 이후 2년 넘게 운영되면서 성능 변화가 적지 않게 나타나고 있다. 특히 최근 9경주 착순점은 현재 모터의 컨디션을 가장 잘 보여주는 지표로 평가받는다.

미사리경정장에서 선수들이 반환점을 돌며 치열한 경합을 벌이고 있다.

최근 가장 가파른 상승세를 보이는 모터는 단연 6번 모터다. 지난 30회차 기준 누적 착순점은 5.49점이지만 최근 9경주 착순점은 무려 9.11점에 달한다.



후반기 들어 6번 모터의 위력은 더욱 뚜렷했다. 28회차(7월 8∼9일)에는 이수빈(16기, B2)이 이 모터를 배정받고 2전 전승을 기록했고, 29회차(7월 15∼16일)에는 류해광(7기, A2)이 우승 2회와 3착 1회를 올렸다. 이어 30회차(7월 22∼23일)에서는 그동안 모터 운이 따르지 않아 준우승에 머물던 심상철(7기, A1)이 6번 모터를 배정받아 3연승을 질주하며 단숨에 반등에 성공했다. 선회 시 안정감은 물론 직선에서의 뛰어난 가속력이 최대 강점으로 꼽힌다.



48번 모터 역시 최근 가장 믿을 만한 상승세를 보여주고 있다. 누적 착순점은 5.25점인데, 최근 9경주 착순점은 8.44점까지 치솟았다.



후반기 들어 총 9차례 출전한 가운데 28회차 전두식(8기, B1)이 우승 1회, 2착 2회, 29회차 안지민(6기, A1)이 우승 2회, 2착 1회를 했고, 30회차 김도휘(13기, A1) 역시 한 차례 4착을 제외하면 우승 1회, 2착 1회를 성공했다. 안정적인 직선 성능과 꾸준한 출력이 강점으로 평가된다.



최근 가장 극적인 변신을 보여준 모터는 8번 모터다. 누적 착순점이 5.26점대지만 최근 9경주 착순점은 8.22점까지 상승했다. 지난 5월 실시된 부품 정비가 전환점이 돼 성능이 눈에 띄게 향상됐다는 평가다.



26회차(6월 24∼25일) 김민천(2기, A2)이 3경주 연속 입상하며 상승세를 알렸고, 27회차(7월 1∼2일)에서는 주은석(5기, B2)이 2승과 함께 2·3착을 각각 한 차례씩 기록했다. 이어 28회차에는 김민길(8기, A2)이 3경주 연속 입상했고, 가장 최근인 29회차에서도 김도휘(13기, A1)가 2연승을 거두며 상승세를 이어갔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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