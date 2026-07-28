“일주일에 10억 탕진”…BJ 철구, 필리핀 원정도박 인정·자수

출처=SOOP ‘철구형2’ 영상 캡처

인터넷 방송인 철구(본명 이예준)가 해외 원정도박과 불법 사금융 이용 사실을 공식 인정하며 경찰에 자수하겠다는 뜻을 밝혔다.

28일 철구는 인터넷 방송 플랫폼 ‘숲(SOOP)’ 라이브 방송을 통해 “재작년부터 필리핀에서 원정도박을 해왔다”며 “오늘 오전 경찰서를 찾아 자수하고 합당한 처벌을 받겠다”고 말했다.

그는 “최근 일주일 동안 도박으로 10억원 이상을 탕진했다”며 “상황이 악화하자 고액 후원자(큰손)로부터 주 10%의 고리로 자금을 조달했다. 빌린 돈에 이자를 얹어 갚는 방식으로 돌려막다 손을 쓸 수 없을 지경에 이르렀다”고 털어놓았다.

거액의 세금 체납도 자금난을 키운 원인으로 지적됐다. 철구는 “2025년 11월 부가가치세로만 약 60억원이 부과돼 계좌가 압류됐다”며 “압류를 해제하기 위해 주변에 도움을 요청했다”고 전했다.

이 과정에서 동료 BJ들과의 금전 거래 내역도 공개했다. 철구는 “BJ 케이에게 23억원, 짭구에게 20억원을 빌렸으며 일부는 상환했다. 김인호에게도 채무가 있다”고 밝혔다.

이어 최근 한 코스닥 상장사와 계약을 맺고 20억원을 무이자로 차입하기로 했으나 약속된 입금이 이뤄지지 않았다며, 이로 인해 방송에 출연한 여성 BJ들에게 출연료조차 지급하지 못하는 상태라고 덧붙였다.

철구는 “불법 원정도박과 불법 사채 이용 모두 사실”이라며 “징역형을 받더라도 채무는 끝까지 변제하겠다. 정말 죄송하다”고 고개를 숙였다.

한편 철구는 지난 2019년 군 복무 당시에도 해외 원정도박 의혹이 제기돼 군 당국의 징계를 받은 바 있다. 2020년 전역 후 방송에 복귀했으나 또다시 도박 논란에 휩싸이게 됐다. 그는 2016년 인플루언서 외질혜와 결혼해 슬하에 딸을 두었으나 2021년 이혼했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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