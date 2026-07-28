KBL, B.리그 유망 심판 초청…비시즌 집중 훈련 함께한다

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)이 일본 프로농구 B.리그와 심판 교류에 나선다.

KBL은 28일 “B.리그 유망 심판 3명을 초청해 다음 달 3일부터 7일까지 비시즌 심판 집중 훈련을 진행한다”고 밝혔다.

이번 행사는 지난 5월 양 리그가 체결한 업무협약(MOU)에 따른 후속 교류 사업이다. KBL의 심판 교육 과정과 운영 체계를 경험하고 싶다는 B.리그의 요청을 바탕으로 마련됐다.

B.리그 심판들은 KBL 심판들과 함께 체력 훈련과 서킷 트레이닝, 수영 재활 과정 등에 참여한다. 비디오 판독 및 영상 교육을 비롯해 경기본부 운영 체계에 관한 설명도 듣는다. 또한 훈련 기간 열리는 KBL 연습경기에도 배정돼 실제 경기 운영을 경험한다.

KBL은 이번 교류를 계기로 양 리그의 심판 육성 방식과 운영 철학을 공유하고, 국제 심판 교류와 공동 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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