산다라박, 동남아 활동 본격 확대…현지 단콘·페스티벌 등 출격 예고

사진 제공=파워엔터테인먼트

그룹 2NE1 출신 산다라박이 동남아시아 활동 확대에 나서며 글로벌 입지 강화에 속도를 낸다.



28일 파워엔터테인먼트는 “산다라박의 레이블 ARADNAS에 투자를 통해 그녀의 동남아시아 활동을 지원하는 파트너로 함께 하게 됐다”며 “현지 시장에 대한 이해와 폭넓은 네트워크를 바탕으로 산다라박의 동남아 진출을 전방위적으로 지원하며, 장기적인 활동 기반을 구축할 예정”이라고 밝혔다.

이번 파트너십을 통해 파워엔터는 현지 네트워크를 활용해 공연과 페스티벌, 팬 이벤트 등 다양한 프로젝트를 추진하며 산다라박의 글로벌 활동을 지원한다.

2024년 열린 ‘워터밤 싱가포르’ 공동 주최자였던 파워엔터 데이비드용 대표가 산다라박을 공연에 초청하면서 첫 협업이 성사됐다. 이후 꾸준히 동남아시아 시장에서 다양한 가능성을 함께 모색했고, 이러한 협업 경험은 이번 공식 파트너십으로 이어졌다는 게 파워엔터 설명이다.

데이비드용 대표와 산다라박. 사진 제공=파워엔터테인먼트

이번 계약을 통해 산다라박은 동남아시아 각국에서 단독 콘서트와 팬미팅, 페스티벌, 다양한 이벤트에 참여할 예정이다. 일부 프로젝트는 산다라박만을 위한 단독 콘텐츠로 기획되고, 파워엔터가 진행하는 행사에도 함께해 현지 팬들과의 접점을 넓혀간다. 오랜 시간 동남아 팬들의 큰 사랑을 받아온 만큼 더욱 자주 현지를 찾겠다는 각오다.

데이비드용 대표는 “산다라박과 함께 하게 돼 매우 뜻깊다. 오랜 우정을 바탕으로 더욱 큰 시너지를 만들어가길 기대하며 동남아시아 활동 확대를 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다”며 “산다라박은 2NE1 시절부터 모두가 인정하는 레전드 K-팝 아티스트다. 현재는 솔로 아티스트로 새로운 여정을 시작하고 있는 만큼 팬들에게 다채로운 음악과 창의적인 모습을 보여줄 것이라 확신한다. 음악은 물론 예능까지 모두 소화하는 올라운드 아티스트인 만큼 앞으로의 활동이 더욱 기대된다”고 밝혔다.



산다라박 역시 현지 문화와 팬들의 성향을 반영한 공연과 콘텐츠를 지속적으로 선보이는 등 이번 협력을 발판 삼아 동남아시아 팬들과 더욱 활발하게 호흡할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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