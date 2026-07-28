“음주가무 끊고 8kg 쏙”…조혜련, ‘노술·노담’ 선언 후 싹 바뀐 근황

조혜련이 술과 담배를 끊은 이유에 대해 고백했다. 출처=유튜브 채널 ‘이성미의못간다’ 영상 캡처

개그우먼 조혜련이 금주와 금연을 선언하며 한층 건강해진 근황을 전했다. 과거의 결핍과 외로움을 내려놓고 삶의 태도를 완전히 바꿨다는 고백이다.

지난 27일 조혜련은 개그우먼 이성미의 유튜브 채널에 출연해 건강 관리와 라이프스타일 변화에 대한 이야기를 나눴다.

이날 조혜련은 “이제 완전히 이전과 구별된 삶을 살고 있다. ‘노술, 노담(금주·금연)’을 실천 중이며 커피도 줄이려고 노력한다. 몸에 해로운 것은 하지 않으려 한다”고 밝혔다. 이어 “내 몸에 아무거나 집어넣지 않다 보니 자연스럽게 날씬해졌다”며 최근 8kg을 감량한 사실을 공개했다.

이에 이성미가 “혜련이가 정말 예뻐졌다”고 칭찬하자 조혜련은 “예전에는 언니 앞에서도 늘 담배를 피우지 않았느냐”고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 이성미 역시 “정말 쉬지 않고 음주가무를 즐기던 사람이 바로 조혜련이었다”며 그의 확실한 변화에 놀라움을 표했다.

조혜련은 과거 술과 담배에 의존했던 시절을 돌이키며 그 이면에 있던 마음의 상처를 털어놓았다. 그는 “늘 외로웠기에 항상 주변에 사람들을 모아 파티를 하고 노래방을 찾았다”며 “내 안에 채워지지 않는 결핍이 있었다”고 고백했다.

당시 끊임없는 비교와 조바심에 시달렸다는 그는 “아무리 일을 해도 ‘더 해야 한다’는 생각뿐이었다. 언니(이성미)가 ‘진실게임’ MC를 맡고 있을 때도 ‘나는 지금 뭐 하고 있나’ 싶어 늘 스스로를 채찍질했다”며 “현실에 만족하지 못해 생긴 부족함을 잊기 위해 술을 마시고 담배를 피웠던 것 같다”고 솔직한 심경을 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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