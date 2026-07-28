“매니저 출동해”…싸이 마음 사로잡고 1100만 뷰 터뜨린 여학생 정체

출처=김라희 SNS

가수 싸이의 대표 브랜드 콘서트 ‘흠뻑쇼’ 현장에서 관객들의 시선을 사로잡으며 즉석 캐스팅 제안까지 받은 여학생이 실제 아이돌 데뷔를 준비 중인 연습생으로 확인됐다.

지난 26일 소셜네트워크서비스(SNS)에는 흠뻑쇼 공연 도중 춤을 추는 한 여학생의 현장 영상이 게재됐다. 해당 영상은 공개 단 하루 만에 조회수 1100만회를 돌파하며 온라인상에서 급속도로 확산했다.

공연장 대형 전광판에 포착된 이 여학생은 수만명의 관객 앞에서도 주눅 들지 않고 자신감 넘치는 표정과 퍼포먼스 내뿜으며 현장 분위기를 압도했다.

무대 위에서 이를 지각한 싸이는 여학생의 남다른 끼와 표현력에 주목해 현장에서 즉각 캐스팅 의사를 밝혔다. 싸이는 마이크를 잡고 “피네이션 매니저는 가서 연락처를 받아오라”고 지시하는 한편, 해당 학생을 향해 “우리 다시 만나게 될 것”이라고 언급해 관객들의 열띤 호응을 이끌어냈다.

방송 및 현장 영상이 각종 온라인 커뮤니티로 퍼지면서 누리꾼들의 관심도 폭발했다. 누리꾼들은 “일반인의 끼가 아니다”, “이미 완성된 아이돌 같다” 등의 반응을 보이며 화제의 주인공에 대한 궁금증을 나타냈다.

한국경제신문 보도에 따르면 영상 속 주인공은 아이돌 데뷔를 목표로 수년간 기량을 닦아온 김라희로 확인됐다. 김라희는 그간 보컬과 댄스는 물론 무대 표정 연기와 퍼포먼스 등 전반적인 트레이닝을 꾸준히 이수해 온 것으로 파악됐다.

김라희가 소속된 아이돌 전문 트레이닝 기관 ‘비앤비 아이돌랩(BNB IDOL LAB)’의 구민석 이사는 “라희 양 본인도 전혀 예상하지 못한 상황이라 많이 놀란 상태”라며 “이번 해프닝을 계기로 한층 더 책임감을 갖고 꿈을 향해 정진하겠다는 뜻을 전해왔다”고 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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