‘임영웅→라이즈·아일릿’ K-팝 슈스 모였다…‘2026 TMA’ 라인업 완성

SM엔터테인먼트(라이즈), 빌리프랩(아일릿), JYP엔터테인먼트(엔믹스), 물고기뮤직(임영웅), YG엔터테인먼트(트레저) 제공

국내외 차트에서 두각을 보이는 K-팝 최고 아티스트들이 한자리에 모인다.

28일 더팩트 뮤직 어워즈(THE FACT MUSIC AWARDS) 조직위원회는 라이즈(RIIZE), 아일릿(ILLIT), 엔믹스(NMIXX), 임영웅, 트레저(TREASURE)가 오는 9월 19일 부산아시아드주경기장에서 개최되는 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에 출연한다고 밝혔다.

지난해 11월 발매한 싱글 'Fame(페임)'으로 국내는 물론, 미국과 영국 등 전 세계 음악 매체들로부터 호평을 받았던 라이즈는 올해 6월 발표한 미니 2집 'II(투)'를 통해 한층 더 업그레이드된 음악적 성장을 이뤄냈다. 이 앨범은 발매 나흘 만에 누적 음반 판매량 100만 장을 돌파하며 그룹 통산 4번째 밀리언셀러에 등극했다.

아일릿이 지난 4월 발표한 미니 4집 'MAMIHLAPINATAPAI(마밀라피나타파이)'로 가요계에 다시 한번 강력한 임팩트를 남겼다. 강렬한 테크노 비트가 돋보이는 타이틀곡 'It's Me(잇츠 미)'는 음원 공개 직후 순식간에 리스너들을 중독시켰고, 국내 주요 실시간 음원 차트와 음악방송 1위를 싹쓸이했다. 뿐만 아니라 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 26위로 진입하며 자체 최고 순위를 경신했고, 빌보드 '월드 앨범'과 '톱 댄스 앨범' 차트 정상에 동시에 등극했다.

엔믹스는 지난해 10월 발매한 정규 1집 'Blue Valentine(블루 발렌타인)'으로 국내 주요 실시간 음원 차트 1위 올킬, 음악방송 그랜드 슬램을 달성했다. 지난 5월 다섯 번째 미니앨범 'Heavy Serenade(헤비 세레나데)'를 발표했고, 앨범과 동명의 타이틀곡 'Heavy Serenade'로 전작에 이어 또 음악방송 1위 트로피를 품에 안았다.

전 세대를 아우르는 명실상부한 대한민국 가요계의 슈퍼스타 임영웅은 지난해 8월 정규 2집 'IM HERO 2(아임 히어로 2)' 발매와 동시에 타이틀곡 '순간을 영원처럼'으로 국내 주요 실시간 음원 차트 1위를 휩쓸었을 뿐만 아니라 수록곡들을 차트 상위권에 진입시키는 등 압도적인 음원 파워를 과시했다. 특히 이 앨범의 멜론 누적 스트리밍은 무려 14억 회를 돌파했고, 이러한 대기록에 힘입어 그는 멜론 역대 아티스트 누적 스트리밍 전체 1위 자리를 공고히 지키고 있다. 오는 9월 고양종합운동장에서 개최 예정인 2026 스타디움 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2(아임 히어로 - 더 스타디움 2)' 역시 최근 예매 시작과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록했을 만큼 솔로 아티스트 임영웅의 질주는 여전히 멈추지 않고 있다.

트레저는 지난해 9월 발매한 미니 3집 'LOVE PULSE(러브 펄스)'에 이어 올해 6월 발표한 미니 4집 'NEW WAV(뉴 웨이브)'로 2회 연속 초동 밀리언셀러 등극에 성공했다. 특히 'NEW WAV'는 예약 판매 기간에만 100만 장 이상의 선주문량을 기록했고, 발매 1일 차에만 무려 60만 장의 판매고를 올리며 자체 최고 기록을 경신하기도 했다.

'2026 더팩트 뮤직 어워즈'는 라이즈, 리센느(RESCENE), 싸이커스(xikers), 아이딧(IDID), 아일릿, 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE), 에반(EVAN), 에이티즈(ATEEZ), 엔믹스, 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 임영웅, 최예나, 코르티스(CORTIS), 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES), 키키(KiiiKiii), 트레저, 트리플에스(tripleS)로 이어지는 아티스트 라인업을 구축했다.

이번 라인업의 완성으로 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'는 신인들의 신선한 패기부터 글로벌 톱티어 그룹의 압도적 퍼포먼스, 전 세대를 대통합하는 솔로 아티스트의 무대까지 한자리에서 만날 수 있는 축제의 장을 마련하게 됐다. 이번 시상식만을 위해 준비되는 아티스트들의 스페셜 무대와 독창적인 콘셉트의 무대 연출은 현장을 찾은 관객들에게 잊지 못할 짜릿한 기분을 선사할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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