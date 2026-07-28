현대차, 서산에 임산부 특화차량 기증... 현대 유니버설 솔루션 첫선

현대차가 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 전용 차량. 현대차 제공

현대자동차가 교통약자의 이동 편의를 위한 신규 사회공헌 프로젝트 ‘현대 유니버설 솔루션’ 전개한다고 28일 밝혔다.

현대차는 지난 27일 충남 서산시청에서 이완섭 서산시장, 전현철 현대차 사업개발&지속가능경영실장을 비롯한 서산시와 현대차 관계자 등이 참석한 가운데 현대 유니버설 솔루션 차량 기증식을 갖고 프로젝트를 본격 시작했다.

현대 유니버설 솔루션은 임산부와 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등이 편리하게 이용할 수 있는 특화차량을 개발·지원함으로써 교육, 의료, 복지를 포함한 필수 공공 서비스 접근성을 증진시키고자 기획됐다.

현대차는 인구 감소 및 고령자 비율 증가 추세에도 합계출산율이 전국과 충남 평균을 상회하는 지역적 특성을 고려해 서산시를 '현대 유니버설 솔루션' 1호 프로젝트 도시로 선정했다.

이번에 기증한 차량은 현대차의 전동화 PBV(Purpose Built Vehicle, 목적 기반 모빌리티) ST1을 기반으로 교통약자가 제약 없이 이용할 수 있는 '유니버설 디자인(Universal Design, 모두를 위한 디자인)'을 적용한 임산부 특화차량이다.

현대차가 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 전용 차량 내부. 현대차 제공

ST1은 ▲전기차 전용 플랫폼 기반의 적은 소음과 진동 ▲저상형 차체 및 높은 실내고 ▲편리한 탑승을 위한 자동 슬라이드 스텝 ▲승·하차 시 후측방을 감지하는 'AI 안내원' 등을 갖춰 쾌적하고 안전한 탑승 환경을 제공한다. 특히 임산부 대상 심층 인터뷰를 기반으로 ▲조수석 좌석 제거를 통한 유모차 보관 공간 ▲복부 압박 최소화를 위한 전용 안전벨트 ▲360도 회전 가능한 신생아 시트와 같은 임산부 맞춤형 사양을 탑재했다고 회사 측은 설명했다.

현대차와 서산시는 관내에 거주하는 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내의 임산부를 대상으로 이용자를 모집하고 9월부터 성연면과 도심을 잇는 임산부 전용 노선에 차량을 투입할 예정이다.

현대차그룹의 수요응답교통 '셔클' 플랫폼이 적용돼 이용자는 운행 지역 내 어디서든 스마트폰 앱을 통해 차량을 호출하면 원하는 위치에서 승·하차할 수 있으며 차량은 인공지능(AI)이 탐색한 최적의 경로를 따라 운행한다.

또 현대차와 서산시는 신생아를 동반한 이용자에게 신생아 시트와 인접한 좌석을 제공하는 등 이용자 편의를 고려해 좌석을 배정하고 요금은 시내버스와 동일하게 책정한다.

아울러 시민단체인 안전생활실천시민연합과 협력해 차량 이용방법 및 교통안전 교육 등을 진행하며 벤처기업 LBS Tech와 함께 차량 하차 지점부터 최종 목적지까지 장애물, 승강기, 경사로 등 보행 정보를 제공하는 지도를 구축할 예정이다.

현대차는 서산시와의 이번 프로젝트를 시작으로 임산부 이외에도 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등 향후 '현대 유니버설 솔루션'의 혜택을 받는 대상과 지역을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

현대차 관계자는 "현대 유니버설 솔루션을 통해 교통약자들의 일상 속 불편을 줄이고 이동권 확대에 기여하는 사회적 책임을 다하겠다"고 전했다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

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