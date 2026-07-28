SOOP, LCK 3라운드 다국어 중계…팬 참여 이벤트도 풍성

SOOP이 2026 LCK 정규 시즌 3라운드 개막에 맞춰 다국어 중계와 다양한 참여형 이벤트를 마련하며 국내외 e스포츠 팬들과의 접점을 넓힌다. 공식 중계는 물론 스트리머 응원 방송, 드롭스 이벤트, 구단 콘텐츠까지 폭넓게 제공해 시청 재미를 더할 예정이다.

28일 SOOP은 2026 LCK 정규 시즌 3라운드에서도 한국어를 비롯해 영어, 중국어(번체) 등 다국어 중계를 지원한다고 밝혔다.

경기는 웹과 모바일 앱뿐 아니라 SOOP TV 케이블 채널, IPTV, 스마트TV에서도 시청할 수 있다. 특히 스마트TV 환경에서는 고화질 화면으로 보다 편리하게 경기를 즐길 수 있어 시청 접근성을 높였다.

LCK 공식 방송국에서는 경기 시청과 함께 참여할 수 있는 미션과 드롭스(Drops) 이벤트도 진행된다. 이벤트 참여자에게는 다양한 경품이 제공되며, 3라운드 기간 동안 공식 방송국과 SOOP 게임&e스포츠 공식 SNS를 통해 팬들을 위한 콘텐츠도 순차적으로 공개될 예정이다.

스트리머들의 응원 방송도 함께 운영된다. 이용자들은 자신이 선호하는 스트리머와 실시간 채팅을 나누며 경기를 시청할 수 있으며, T1을 비롯한 LCK 파트너 구단들의 다양한 콘텐츠도 순차적으로 만나볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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