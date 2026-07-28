‘워터밤 논란’ 비비, 화제의 바디수트+비키니 입고…비하인드 컷 공개

비비가 워터밤 무대 비하인드 사진을 공개했다. 출처=비비SNS

가수 비비(BIBI)가 최근 불거진 ‘워터밤’ 무대 선정성 논란 속에서도 당당한 행보를 이어갔다.

지난 27일 비비는 자신의 소셜미디어에 “#ice your summer”라는 짧은 글과 함께 ‘워터밤 서울 2026’ 무대 뒤 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.

비비가 워터밤 무대 비하인드 사진을 공개했다. 출처=비비SNS

공개된 사진 속 비비는 무대 의상을 입고 자유로운 포즈를 취하고 있다. 스트라이프 패턴의 비키니 톱에 흰색 바디수트를 레이어드하고, 허리라인에는 아일릿 벨트로 포인트를 줘 여름 페스티벌에 최적화된 시원하면서도 파격적인 스타일링을 완성했다.

앞서 비비는 지난 25일 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 무대에서 바디수트 지퍼를 내려 비키니를 노출하고, 남성 댄서들과 파격적인 연출을 선보여 화제의 중심에 섰다. 무대 직후 온라인상에서는 “축제 특성상 자연스러운 퍼포먼스”라는 옹호론과 “지나치게 노골적이고 선정적이라 눈살이 찌푸려진다”는 비판이 팽팽하게 대립하며 갑론을박이 이어졌다.

비비는 이러한 논란에 대해 별도의 해명이나 입장 표명 없이 무대 뒤 비하인드 사진을 담담히 올려 눈길을 끌었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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