“어떻게 운동만으로 빼?” 풍자, 33kg 감량 후 살 처짐 고백…“좋다는 시술 다 받아”

풍자가 다이어트와 관련된 경험을 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘풍자테레비’ 영상 캡처

유튜버 겸 방송인 풍자가 33kg 감량 후 겪은 비하인드 스토리와 솔직한 다이어트 소회를 밝혔다.

지난 27일 풍자는 자신의 유튜브 채널을 통해 다이어트 과정을 공개했다. 한층 슬림해진 모습으로 등장한 그는 다이어트를 시작하게 된 계기에 대해 “몸을 써야 하는 방송 프로그램에서 감량을 원했다. 당시 15kg 정도 뺄 수 있냐고 제안받아 본격적인 다이어트에 돌입했다”고 전했다.

목표 달성을 위해 다양한 시도를 이어갔다고도 털어놨다. 풍자는 “다이어트 주사로 7kg을 뺐다. 효과는 좋았지만 부작용 탓에 일상생활에 어려움을 겪었다”고 고백했다. 이어 위 줄이기, PT, 등산, 빠른 걸음 운동은 물론 각종 보조제 복용과 레이저 시술까지 병행했다고 덧붙였다.

특히 감량 후 찾아온 살 처짐 고민을 숨기지 않았다. 풍자는 “살이 처져 리프팅을 비롯해 안 해본 시술이 없다. 좋다는 건 다 했다”며 “어떻게 운동만으로 뺐겠나. 돈도 쓰고 노력도 엄청나게 한 결과”라고 강조했다.

최근 다이어트에 대한 대중의 높은 관심에 대해서는 고충과 함께 달라진 마음가짐을 드러냈다. 그는 “영상마다 ‘살을 어떻게 뺐냐’는 질문이 쏟아진다”며 “지금도 덩치가 있는 편이지만 이전보다 빠진 것은 맞다. 원래는 더 컸다”고 털어놨다.

이어 몸무게 감량 후 최근 3개월간은 운동을 쉬고 있다고 밝힌 풍자는 “그동안 스스로를 너무 벼랑 끝으로 몰았던 것 같다. 이제는 강박에서 벗어나 편안하게 다이어트를 이어가는 중”이라며 한결 여유로워진 근황을 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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