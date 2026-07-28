“빵도 TPO 맞춤으로”… 삼립, 비스포크빵 3종 출시

일상 속 상황별로 즐길 수 있는 ‘비스포크빵’ 3종 사진. 삼립 제공

이제는 빵도 상황별로 가장 어울리는 빵을 먹는 시대다. 삼립이 일상 속 상황(TPO)별로 즐길 수 있는 신제품 ‘비스포크빵’ 3종을 출시했다고 28일 밝혔다.

소비자의 일상 속 다양한 상황에 가장 잘 어울리는 빵을 제안하는 콘셉트의 이번 신제품은 누구나 한 번쯤 경험하는 생활 속 순간을 제품 기획에 반영해 상황에 어울리는 맛과 크기, 패키지 디자인까지 담아냈다.

‘벌크업 패스츄리’는 ‘집까지 가기엔 멀고 지금 당장 배고플 때’를 위한 제품이다. 이름처럼 든든한 빅 사이즈의 초코 패스츄리로, 달콤한 슈가드리즐을 더해 허기진 순간 든든하게 즐길 수 있다.

‘한입 쏙 허니볼’은 ‘회사에서 당이 떨어지는 직장인’을 위한 간편 간식이다. 책상 서랍에 두고 하나씩 꺼내 먹기 좋은 미니 사이즈의 케이크 볼로, 부드러운 에그 케이크에 달콤한 꿀과 설탕을 더했다.

30일 출시 예정인 ‘딱 조아 피자빵’은 ‘저녁 식사 전 애매하게 출출한 시간’을 겨냥한 제품이다. 진한 토마토소스에 톡톡 터지는 옥수수를 더하고, 고소한 마요네즈를 곁들여 클래식한 피자의 맛을 빵으로 구현했다.

삼립 마케팅 관계자는 “비스포크빵은 소비자의 생활패턴에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 위트와 재미를 더한 제품”이라며 “앞으로도 고객의 라이프스타일과 소비 상황을 반영한 새로운 콘셉트의 베이커리를 선보이겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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