파우, 오늘(28일) 첫 여름 컴백…“청량함 담아낸 앨범, 설레고 기대돼”

사진 제공=그리드엔터테인먼트

그룹 파우(POW)가 데뷔 첫 여름 컴백으로 가요계를 뒤흔든다.

28일 오후 6시 발매하는 파우의 새 싱글 앨범 ‘FLAVOR(플레이버)’는 약 6개월 만에 선보이는 신보이자 처음으로 여름 시즌에 맞춰 발표하는 앨범이다. 파우(POW)만의 청량한 감성과 한층 짙어진 음악적 색깔을 담아냈다.

이번 앨범은 리더 요치가 전곡 프로듀싱을 맡아 팀의 정체성을 선명하게 녹여냈다. ‘POW Beauty Factory’라는 콘셉트 아래 다섯 멤버가 지닌 서로 다른 개성을 하나의 색깔로 완성했으며, 청량한 에너지를 조화롭게 담아 파우(POW)만의 시그니처를 구축했다. 멤버들의 각기 다른 매력이 하나의 ‘맛(Flavor)’으로 표현되며 팀 고유의 음악 세계를 완성했다.

무대 역시 멤버 간의 호흡과 정교한 동선을 극대화한 ‘프레임 퍼포먼스’를 통해 이전보다 한층 업그레이드된 무대를 선보인다. 멤버들의 합을 극대화한 안무를 통해 보는 재미를 더한다.

파우는 “데뷔 후 처음으로 여름에 컴백하게 돼 정말 설레고 기대된다. 이번 ‘FLAVOR’는 우리만의 청량함과 에너지를 가장 잘 담아낸 앨범”이라며 “듣는 순간 기분이 좋아지고, 올 여름하면 바로 우리 음악이 떠오를 만큼 깊게 기억됐으면 좋겠다”고 소감을 전했다. 파우는 오는 30일 Mnet ‘엠카운트다운’을 통해 ‘FLAVOR’ 무대를 첫 공개한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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