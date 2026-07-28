키스오브라이프, 신보 베일 벗었다…비주얼라이저 오픈

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 신보 비주얼라이저 영상을 통해 컴백 기대감을 끌어올렸다.

키스오브라이프는 28일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 'SWEAT'의 비주얼라이저 영상을 공개했다. 영상 속 멤버들은 컬러풀한 조명 아래 다채로운 구도와 과감한 포즈를 통해 특유의 당차고 매혹적인 에너지를 발산했다. 비주얼과 건강미 넘치는 피지컬이 돋보였다.

특히 영상을 통해 신곡의 일부가 베일을 벗었다. 타이틀곡 'SWEAT'은 묵직한 비트와 멤버들의 부드러운 보이스가 조화를 이루며 키스오브라이프만의 독보적인 여름 감성을 예고했다.

함께 공개된 수록곡 'WHAT!'은 타이틀곡과는 상반된 매력을 선사했다. 강렬한 흑백 대비와 빛과 어둠이 교차하는 공간 속 멤버들은 EDM 사운드에 맞춰 파워풀한 퍼포먼스를 선보였다. 기존의 색깔을 넘어선 파격적인 음악적 변신이 궁금증을 한층 자극했다.

키스오브라이프의 세 번째 싱글 'SWEAT'은 오는 8월 4일 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]