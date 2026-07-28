‘스파이더맨’ 올해 최고 사전 예매량…71만장 돌파, 예매율 70% ‘역대급’

개봉이 하루 앞으로 다가온 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’가 올해 사전 예매량 최고 기록을 달성했다.

28일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’는 이날 기준 사전 예매관객수 71만6139명, 예매율 70%를 넘기며 올해 개봉한 전체 영화 가운데 가장 높은 사전 예매량을 기록했다.



개봉 10일 전 ‘톰스파’ 시리즈 역대 최고 동시기 예매량을 기록한 데 이어 개봉 7일 전 올해 가장 빠른 속도로 사전 예매량 30만 장을 돌파했고, 개봉 3일 전에는 천만 영화 ‘아바타: 물의 길’보다 빠른 속도로 사전 예매량 50만 장을 넘어서며 연일 새로운 예매 기록을 써 내려가고 있다.

해외에서 이미 뜨거운 화제를 모으고 있는 ‘스파이더맨 챌린지’는 국내에서도 빠르게 확산되고 있다. 대표적으로 그룹 라이즈(RIIZE) 멤버 성찬, 소희, 앤톤이 공식 인스타그램을 통해 ‘스파이더맨 챌린지’를 선보였고, 좋아요 약 17만 개를 기록하며 화제를 모으고 있다.

29일 북미보다 빠르게 국내 개봉하는 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’는 전작 ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’ 사건으로 모두에게 잊힌 ‘피터 파커’가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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