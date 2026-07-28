U20 남자 핸드볼, UAE 꺾고 아시아선수권 정상… 최영우 득점왕

한국 남자 주니어 핸드볼 대표팀이 극적인 결승골로 8년 만에 아시아 정상을 되찾았다.
박현종 감독이 이끄는 20세 이하(U20) 대표팀은 27일 중국 안후이성 추저우서 열린 제19회 아시아남자주니어선수권대회 결승에서 아랍에미리트(UAE)를 25-24로 꺾었다.
이로써 1988년 초대 대회와 1992년, 2018년에 이어 통산 네 번째 우승컵을 들어 올렸다. 2년 전 일본에 막혀 준우승에 머문 아쉬움도 씻어냈다.
조별리그서 30-30으로 승부를 가리지 못했던 UAE와 결승에서 다시 만났다. 순탄하진 않았다. 한국은 전반을 8-13으로 뒤진 채 마쳤다. 그러나 후반 들어 수비 집중력을 끌어올리며 거세게 추격했고, 경기 종료 약 14분을 남기고 18-18로 균형을 맞췄다.
이후 한 골씩 주고받는 팽팽한 승부가 이어졌다. 한국은 최영우(한국체대)와 허태렬(강원대)의 연속 득점으로 24-22까지 달아났지만, UAE에 연달아 실점하며 다시 동점을 허용했다.
마지막 순간 해결사로 나선 건 주용찬(원광대)이었다. 24-24에서 주용찬이 경기 직전 결승골을 꽂아 넣으며 역전극에 마침표를 찍었다. 최영우와 주용찬은 나란히 8골씩 책임지며 우승을 이끌었다. 특히 최영우는 조별리그부터 결승까지 총 64골을 기록해 이번 대회 득점왕에도 올랐다.
조별리그를 5승1무로 통과한 한국은 8강에서 대만을 30-26, 준결승에서 바레인을 32-31로 제압한 데 이어 결승에서도 한 점 차 승리를 거두며 무패 우승을 완성했다.
이번 대회 상위 4개국에 주어지는 세계선수권대회 출전권도 확보했다. 한국은 UAE, 사우디아라비아, 바레인과 함께 2027년 북마케도니아서 열리는 국제핸드볼연맹(IHF) 세계남자주니어선수권에 나선다.
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