KT&G, 5년간 나무 7만5000그루 심는다… 산림청·AFoCO와 산불 훼손지 15만㎡ 복원

KT&G가 산림청, 아시아산림협력기구와 손잡고 산불로 훼손된 국내 산림 15만㎡를 복원한다.

KT&G는 국내 산림 복원과 보전, ESG 경영 협력을 강화하기 위해 산림청, 아시아산림협력기구(AFoCO)와 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약에 따라 세 기관은 산불 피해를 입은 국·공유림을 대상으로 지역 생태계에 적합한 수종을 심고 훼손된 식생을 복원할 계획이다.

KT&G는 향후 5년간 총 7만5000그루를 식재해 15만㎡ 규모의 산림을 복원한다. 나무를 심은 이후에도 조림지가 안정적으로 정착할 수 있도록 생육 상태를 점검하고 지속적인 모니터링과 사후관리를 진행할 방침이다.

임직원이 직접 참여하는 민관 협력형 산림 조성 사업도 추진한다. KT&G는 임직원과 지역사회가 함께 나무를 심고 숲을 가꾸는 ESG 프로그램인 ‘상상의 숲’을 통해 산림 복원 활동에 힘을 보탤 예정이다.

이상학 KT&G 수석부사장은 “이번 협약은 기업과 공공기관, 국제기구가 산림 복원과 환경 보전을 위해 협력한다는 점에서 의미가 크다”며 “지속 가능한 국내 산림 생태계를 조성하고 실질적인 ESG 경영을 실천할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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