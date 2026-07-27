“대체 무슨 촬영이길래?”…김혜수, 드레스 차림에 전동 드릴 든 이유 [스타★샷]

김혜수가 트렌디하고 감각적인 패션을 선보였다. 출처=김혜수 SNS

배우 김혜수가 감각적이고 화려한 스타일링을 자랑하며 독보적인 아우라를 과시했다.

27일 김혜수는 자신의 인스타그램을 통해 “#지금불륜이문제가아닙니다”라는 해시태그와 함께 촬영 현장 비하인드 컷 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 김혜수는 다양한 컨셉의 착장을 완벽히 소화하며 시선을 사로잡았다. 먼저 선명한 라이트 그린 컬러의 도트 패턴 미니 드레스를 입은 사진에서는 과감한 패션 감각이 돋보였다. 입체적인 숄더 라인과 풍성한 셔링 소매가 클래식하면서도 유니크한 실루엣을 연출했으며 넥라인을 따라 장식된 크리스탈 비즈가 화려함을 더했다. 특히 한 손에 전동 드릴을 든 채 포즈를 취해 에너제틱하고 유쾌한 반전 매력을 선사했다.

김혜수가 트렌디하고 감각적인 패션을 선보였다. 출처=김혜수 SNS

또 다른 컷에서는 매혹적인 코발트 블루 컬러의 홀터넥 드레스로 분위기를 반전시켰다. 몸매 라인을 매끄럽게 감싸는 셔링 디테일과 허벅지까지 깊게 컷 아웃된 하이 슬릿이 우아하면서도 드라마틱한 실루엣을 완성했다. 여기에 드레스와 상반되는 시크한 블랙 앵클부츠를 믹스매치해 현대적이고 스타일리시한 감각을 과시했다.

이어 은은한 펄감이 돋보이는 입체적 질감의 트위드 더블 재킷과 피치 핑크 빛 롱 실크 스카프를 매치한 착장에서는 김혜수 특유의 고아하고 로맨틱한 품격을 발산했다.

사진을 접한 팬과 누리꾼들은 “지금 불륜이 문제가 아니라 너무 예쁜 게 문제”, “시간이 흐를수록 아우라가 더해진다”, “어떤 착장이든 김혜수만의 색깔로 소화한다” 등의 폭발적인 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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