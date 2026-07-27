신태용 감독, 대한축구협회 자격정지 1년 징계… 페르시자 ‘”전폭 신뢰”

신태용 페르시자 자카르타 감독. 사진=페르시자 구단 SNS 캡처

인도네시아 페르시자 자카르타 사령탑인 신태용 감독이 대한축구협회 공정위원회로부터 자격 정지 1년 징계받은 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.

페르시자 구단은 지난 26일 “최근 대한축구협회가 신 감독에게 징계를 내렸다는 보도가 나온 가운데 구단이 직접 사실관계를 확인했다”며 “팀의 안정된 분위기를 지키기 위해 모든 정보를 정확하게 확인했다”고 전했다. 이어 “축구협회가 신 감독에게 내린 징계는 자격 정지 1년이며 이는 한국에서만 적용되고 인도네시아를 비롯한 해외에선 적용되지 않는다”고 덧붙였다.

다만 페르시자 구단은 신 감독을 향해 굳건한 신뢰를 보냈다. “축구협회 결정을 존중하는 동시에 신 감독이 최선의 팀을 만들 수 있도록 변함없는 신뢰와 전폭적인 지지를 보낸다”고 했다.

신 감독이 징계를 받은 건 선수 폭행 논란이 있었기 때문이다. 신 감독은 지난해 8월 K리그1 울산 HD에 부임했다. 하지만 성적 부진과 선수와의 불화설이 불거지면서 두 달 만에 계약 해지됐다. 이후 신 감독이 선수단과 처음 만난 자리에서 소속팀 선수 정승현의 뺨을 때리는 영상이 공개돼 논란이 일었다.

축구협회는 지난해 12월 폭행 논란에 대해 조사에 돌입했다. 이달 초 공정위원회를 열어 신 감독에 대한 징계를 결정하고 통보했다. 징계 수위가 공개된 건 이번이 처음이다.

신 감독은 지난달 한국을 떠나 인도네시아로 향해 페르시자에 부임했다. K리그1 제주 SK에서 뛴 미드필더 권창훈이 페르시자로 이적했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]