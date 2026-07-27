“내 강아디” 지예은♥바타, 생일 맞아 공개 럽스타그램…달달 애정 과시

지예은이 생일을 맞이했다. 출처=지예은 SNS

방송인 지예은과 댄서 바타가 생일을 맞아 SNS를 통해 변함없는 애정을 과시했다.

지난 26일 지예은은 자신의 SNS에 “축하해 주셔서 감사하다. 생일 좋다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 두 사람은 거울 앞에서 함께 하트 포즈를 취하고 있으며, 지예은은 바타에게 선물 받은 것으로 보이는 꽃다발을 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있다.

앞서 바타 역시 같은 날 오전 SNS에 “생일 축하해(Happy birthday) 내 강아디”라는 글과 함께 다수의 커플 사진을 게재해 화제를 모았다. 커플 모자를 맞춰 쓰고 찾은 놀이공원부터 해외여행지까지 두 사람의 다정한 데이트 순간들이 담겼다.

1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 4월 열애를 공식 인정하고 공개 연애를 이어오고 있다.

지예은은 고정 출연 중인 SBS 예능 ‘런닝맨’을 통해 “두 달 반 정도 썸을 탔다”, “서로 부르는 호칭은 ‘자기’”라고 밝히며 애정을 숨기지 않은 바 있다.

소식을 접한 누리꾼들은 “잘 어울리는 한 쌍이다”, “과도한 관심보다는 예쁘게 연애할 수 있도록 응원해 주자” 등의 반응을 보이고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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