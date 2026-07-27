조정식 의장, 최휘영 문체부 장관 접견…“K-콘텐츠 경쟁력 강화 힘써달라”

사진=국회의장실

조정식 국회의장이 최휘영 문화체육관광부 장관을 만나 K-콘텐츠 경쟁력 강화와 문화·체육 정책 현안을 점검하고, '2027 서울 세계청년대회'의 성공 개최를 위한 범정부 협력을 당부했다. 아울러 대한축구협회 운영 개선과 문화예술 창작 환경 조성, 아시안게임 준비 등 주요 현안에 대한 적극적인 역할도 주문했다.

조 의장은 27일 국회 의장집무실에서 최 장관을 접견하고 문화·체육 정책 현안과 '2027 서울 세계청년대회' 성공 개최 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

조 의장은 “장관 취임 이후 K-콘텐츠 수출과 방한 외래관광객 증가 등 여러 분야에서 역대 최고 수준의 성과를 거두고 있다”며 최 장관을 비롯한 문체부 노고를 격려했다.

이어 “내년 열리는 2027 서울 세계청년대회는 해외에서 40만 명이 참여할 것으로 예상되는 국가적 행사”라며 “문체부가 총괄조정기관으로서 관계기관과 긴밀히 협력해 성공적인 개최에 만전을 기해달라”고 당부했다.

오는 30일 예정된 대한축구협회 청문회와 관련해서는 “이번 월드컵을 계기로 대한축구협회의 운영 문제가 국민의 관심사가 됐다”며 “축구협회가 투명하고 공정한 조직으로 거듭날 수 있도록 문체부가 중심을 잡아 달라”고 했다.

문화 분야와 관련해서도 “K-콘텐츠가 세계에서 경쟁력을 이어 가고, 문화예술인들이 안정적인 환경에서 창작에만 전념할 수 있는 기반을 만들어 달라”고 주문했다.

아울러 “오는 9월 열리는 아시안게임도 국민께 기쁨과 감동을 드리는 무대가 될 수 있도록 철저히 준비해 달라”며 “국회도 대한민국 문화예술과 체육이 더 큰 성과를 낼 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”고 했다.

최 장관은 “그동안 콘텐츠 불법 복제와 암표 등 문화 산업의 고질적인 문제를 해결하기 위한 관련 법안을 국회가 신속히 처리해 준 덕분에 과감하게 정책을 추진할 수 있었다”고 화답하며 “문체부의 역할과 책임이 갈수록 커지고 있는 만큼 앞으로도 법안과 예산에 지속적인 관심 가져달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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