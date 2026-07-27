구혜선이 공개한 KAIST 교수의 친필 편지…“항상 1등으로 오던 학생”

구혜선이 카이스트 교수에게 감사를 전했다. 출처=구혜선 SNS

배우 구혜선이 KAIST(한국과학기술원) 대학원 재학 시절 자신을 이끌어준 교수를 향해 감사한 마음을 전했다.

27일 구혜선은 자신의 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 “카이스트에 입학하였을 때 방황한 시간들이 있었는데요. 그때마다 늘 챙겨주셨던 정재민 교수님. 덕분에 충만할 수 있었던 대학원 시간을 돌아보며 오늘도 정독합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 정재민 KAIST 과학저널리즘대학원 교수가 구혜선에게 전한 친필 편지와 그의 저서 ‘생각을 외주화한 사람들’이 담겼다.

정 교수는 편지를 통해 구혜선을 “언제나 강의실에 1등으로 도착하고, 매일 5가지 감사일기를 꾸준히 쓴 사람”이라고 평가했다. 이어 “KAIST 문학상과 창의질문상까지 수상한 성실하고 훌륭한 학생”이라며 “늘 기억하고 고맙게 생각한다”고 덧붙였다.

구혜선은 정 교수의 저서를 다시 읽으며 당시 대학원 시절을 회상했다고 설명했다.

한편 구혜선은 지난 2024년 KAIST 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학해 1년 6개월 만에 과정을 마치고 올 2월 석사 학위를 취득했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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