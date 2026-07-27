K리그 잔디 품질 향상 위해 머리 맞댄다… 프로축구연맹, 한국잔디학회와 맞손

사진=한국프로축구연맹 제공

K리그 잔디 품질 향상을 위해 머리를 맞댄다.

한국프로축구연맹과 한국잔디학회가 손을 잡았다. 연맹은 27일 “한국잔디학회와 K리그 경기장 잔디 품질 향상을 위한 업무협약을 체결했다”고 밝혔다.

한국잔디학회는 국내 잔디학 및 관련 산업 발전을 위해 1987년 설립된 기관이다. 현재 정기 학술대회를 개최하며 잔디 생육, 신품종 육성, 토양 및 배수 시스템 등 잔디 관리 분야를 연구하고 있다. 골프장 및 스포츠 시설 전문 컨설팅, 유관기관 협력, 잔디 전문 인력 양성 등의 사업도 추진하고 있다.

두 기관은 이번 업무협약을 통해 K리그 경기장의 잔디 생육 환경 및 품질 개선에 협력할 예정이다. 주요 협약 사항은 ▲대학·연구소 네트워크를 활용한 잔디 관리 표준화 체계 구축 ▲객관적인 잔디 품질 평가지표 확립 ▲현장 중심의 잔디 교육·자문 체계 지원 등이다.

연맹은 이 밖에도 한국잔디학회와의 협력을 통해 기후 위기 대응과 ESG 기반 경기장 운영을 비롯해 K리그 잔디 품질 개선을 위한 중장기 연구개발 사업을 함께 추진할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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