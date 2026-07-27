‘실업 무대 MVP’의 화려한 프로 귀환… 흥국생명, 고민지 영입

흥국생명에 입단한 아웃사이드 히터 고민지. 사진=흥국생명 핑크스파이더스 제공

여자프로배구 흥국생명이 퓨처스 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 출신 고민지를 영입했다. 아웃사이드 히터 경쟁에 불이 붙는다.

흥국생명은 27일 “고민지의 리시브와 수비 능력, 프로와 실업 무대를 거치며 쌓아온 경험을 높이 평가했다”며 “다양한 경기 운영이 가능한 자원이라는 점도 영입의 배경이 됐다”고 설명했다.

대구여고 출신 아웃사이드히터인 고민지는 2016~2017시즌 IBK기업은행에 입단하며 프로 무대에 발을 들였다. 이후 KGC인삼공사(현 정관장)와 현대건설을 거쳤으나 2024~2025시즌을 끝으로 프로 무대를 떠났다. 이후 실업 무대인 수원시청에 입단하며 프로 복귀의 끈을 놓지 않았다. 지난달 단양에서 열린 2026 한국실업배구연맹전 및 프로배구 퓨처스 챔프전에서 수원시청의 우승을 이끌며 대회 MVP에 선정됐다.

고민지는 “다시 프로 무대에 설 수 있도록 손을 내밀어 주신 흥국생명과 그 과정에서 아낌없는 도움을 주신 수원시청에도 진심으로 감사드린다”며 “팀이 필요로 하는 순간마다 믿음을 줄 수 있는 선수가 되겠다. 매 경기 책임감을 갖고 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

요시하라 토모코 흥국생명 감독은 “고민지는 리시브와 수비 능력이 뛰어난 선수”라며 “리베로 포지션뿐만 아니라 아웃사이드 히터까지 소화할 수 있다는 강점이 있다. 경기 흐름과 상대에 따라 폭넓게 기용할 수 있는 선수인 만큼 팀 운영에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

흥국생명은 지난 시즌을 마치고 표승주와 아시아쿼터 자스티스에 이어 고민지까지 영입하며 아웃사이드히터 경쟁에 불을 붙이고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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