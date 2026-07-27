제이시스메디칼, 브라질 법인 설립 10개월 만에 300대 공급 달성

사진=제이시스메디칼

㈜제이시스메디칼이 브라질 법인(Jeisys Medical Brasil Ltda) 설립 10개월 만에 리니어지(LinearZ), 덴서티(DENSITY), 포텐자(POTENZA) 등 주요 장비 300대를 판매했다고 27일 밝혔다.

세계 3위 규모의 미용 의료 시장인 브라질에서 제이시스메디칼은 진출 10개월 만에 누적 300대 판매 실적을 거뒀다. 회사 측은 전문 의료진 대상 학술 마케팅과 고객 관계 구축 전략이 성과를 이끌었다고 설명했다.

이어 제이시스메디칼은 의료진 네트워크 구축을 위한 학술 행사도 진행했다. 지난 6월 16일 개최된 ‘TEA Brasil’에는 800명 이상의 온·오프라인 의료진이 집계됐으며, 신규 고객 확보 및 크로스셀링을 포함해 총 60건 이상의 비즈니스 리드가 수집됐다.

현지 의료진은 한국 미용 의료기기의 기술력과 미용 분야 경쟁력을 주요 요소로 평가하고 있으며, 제이시스메디칼 역시 수용성을 확보하고 있다는 설명이다. 현지 사업체는 ‘Because Excellence is a Conscious Choice’라는 슬로건을 활용해 안전성과 기술력을 핵심 가치로 운용 중이다.

보그, 하퍼스바자, 마리끌레르 등 현지 언론 매체를 통해서도 브랜드 관련 정보가 노출되고 있다. 제이시스메디칼은 의료진 교육 및 기술 서비스를 지속 제공하고 신규 솔루션 도입을 추진할 예정이다.

제이시스메디칼 관계자는 “브라질 법인 설립 이후 짧은 기간 안에 300대 판매를 달성한 것은 현지 시장에서 빠른 성장세를 보여준 의미 있는 성과”라며 “우수한 현지 인력 확보와 일관된 브랜드 포지셔닝, 의료진 중심의 학술 활동 및 적극적인 시장 참여 전략이 이번 성과의 기반이 됐다”고 말했다.

이어 “앞으로도 의료진 교육과 신규 솔루션 확대를 통해 브라질을 대표하는 메디컬 에스테틱 의료기기 브랜드로 자리매김해 나가겠다”고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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