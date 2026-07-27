이수연, 이선희 ‘불꽃처럼’ 시원한 고음 라이브…손태진 “리틀 하현우”

손태진의 트로트 라디오 보이는 라디오 캡처.

이수연이 손태진의 트로트 라디오에서 한층 성장한 모습과 시원한 라이브 무대로 청취자들의 마음을 사로잡았다.

이수연은 27일 방송된 MBC 라디오 '손태진의 트로트 라디오'에 게스트로 출연해 약 2년 만에 청취자들과 만났다. 역대 최연소 게스트이자 손태진이 아끼는 '트로트 황금 막내'답게 유쾌한 입담과 탄탄한 라이브를 선보이며 방송을 빛냈다.

초등학교 6학년이 된 근황도 전했다. 이수연은 "학교에서 동생들이 팬이라며 편지를 써주거나 사인을 부탁한다"며 "최근 졸업사진도 찍고 방학을 보내면서 많이 성장했다는 걸 실감하고 있다"고 말했다. 이를 들은 손태진은 흐뭇한 미소를 감추지 못했다.

MBN '현역가왕3'에서 최종 3위를 차지했던 당시를 떠올리며 "존경하던 선배들이 많이 출연해 '한 라운드만 더 올라가자'는 마음으로 무대에 임했다"고 회상했다. 또한 롤모델로 가수 홍지윤을 꼽으며 "목소리와 매력이 정말 좋았고, 지금도 늘 잘 챙겨주신다"고 감사한 마음을 전했다.

이수연은 올 하반기 신곡 발매 계획도 깜짝 공개했다. 그는 "리듬감이 살아 있는 빠른 템포의 곡을 준비 중"이라며 새로운 변신을 예고해 기대를 모았다.

라이브 무대에서는 이선희의 '불꽃처럼'을 열창했다. 시원한 고음과 안정적인 가창력, 여유로운 무대 매너로 반전 매력을 선보인 그는 어린 나이가 믿기지 않는 실력을 입증했다.

무대를 지켜본 손태진은 "리틀 하현우 같은 느낌"이라며 감탄을 아끼지 않았다. 이에 이수연은 "무더운 날씨에 이 노래를 듣는 분들이 탄산수처럼 시원함을 느끼셨으면 하는 마음으로 선곡했다"고 전해 훈훈함을 더했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]