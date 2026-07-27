제이에스티나, 베트남 하노이 롯데몰에서 대형 팝업스토어 두 달간 운영

제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어. 사진=제이에스티나

국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크에 K-패션 감성을 담은 토탈 패션 공간인 팝업스토어를 오픈했다고 27일 밝혔다.

글로벌 사업 확대의 일환으로 7월 24일부터 9월 27일까지 약 2개월간 롯데몰 웨스트레이크 2층에서 운영되는 이번 팝업스토어는 'NEW ICON OF K-STYLE'을 콘셉트로, 제이에스티나의 주얼리와 핸드백, 패션 잡화를 한자리에서 만나볼 수 있는 토탈 패션 공간으로 꾸며졌다.

특히 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 브랜드 뮤즈 아이유가 착용해 화제를 모은 '셀레스티아(CELESTIA)', '에테르(ETER)' 컬렉션을 비롯해 브랜드의 시그니처 '티아라(TIARA)' 주얼리와 발레코어 감성의 베스트셀러 '발로(BALLO)' 백 등 대표 아이템을 선보이며 K-패션의 감성을 경험할 수 있도록 구성했다.

제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어. 사진=제이에스티나

최근 K-패션과 K-라이프스타일에 대한 관심이 높아지는 가운데, 제이에스티나는 베트남 시장에서도 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 2024년 호치민 다이아몬드 플라자에 첫 공식 매장을 오픈한 데 이어, 2025년 하노이 롯데몰 웨스트레이크점을 오픈했으며, 입점 1주년을 기념해 이번 대형 팝업스토어를 마련했다.

팝업스토어에서는 한국 문화를 접목한 다양한 체험형 이벤트도 함께 운영한다. 한복을 착용한 후 포토존에서 촬영한 사진을 SNS에 업로드하면 룰렛 이벤트와 럭키드로우에 참여할 수 있으며, 구매 고객에게는 한국 전통 부채, 자개 보석함 등 다양한 사은품과 전통 향낭 패키지 서비스를 제공한다. 또한 오픈 기념 할인 프로모션도 함께 진행해 현지 고객들에게 K-패션을 경험할 수 있는 특별한 쇼핑 경험을 선사할 예정이다.

제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어. 사진=제이에스티나

한편 제이에스티나는 오는 8월 호치민 다카시마야 백화점 신규 매장 오픈도 앞두고 있다. 베트남 주요 거점을 중심으로 유통망을 지속 확대하며 현지 고객과의 접점을 강화하는 한편, K-패션을 대표하는 글로벌 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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