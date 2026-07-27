메이딘 마시로, ‘핫라인’ 탔다…아이콘 바비 지원사격

그룹 메이딘의 마시로가 아이콘 바비의 지원 사격을 받아 솔로 데뷔에 나선다.

마시로는 지난 26일과 27일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 EP ‘24/11’의 ‘페이드(FADE)’ 버전 이미지와 트레일러를 공개했다.

공개된 콘텐츠 속 마시로는 청순하면서도 몽환적인 비주얼을 완성해 시선을 사로잡는다. 그는 말간 얼굴로 수수한 매력을 발산하는가 하면, 욕조와 꽃, 벽에 붙여진 수많은 메모 등 다양한 오브제가 신비로운 무드를 더하며 데뷔 콘셉트를 향한 궁금증을 자극하고 있다.

아울러 마시로는 앞서 트랙리스트를 오픈하고 팬들의 뜨거운 반응을 모으기도 했다. 트랙리스트에 따르면 오는 8월 19일 발매되는 신보에는 타이틀 ‘핫라인(HOTLINE)’을 비롯해 ‘메이크 업(MAKE UP)’과 ‘버블 트러블(Bubble Trouble)’, ‘투스브러시(Toothbrush)’까지 마시로가 작사에 참여한 총 네 개의 트랙이 수록된다. 이 중 ‘핫라인’은 선배가수 아이콘의 바비가 피처링했다.

마시로는 엠넷 ‘걸스플래닛 999: 소녀대전'을 통해 탄생한 그룹 케플러로 데뷔했다. 2024년 메이딘의 멤버로 합류해 활동을 이어가고 있다. 팀 내 첫 솔로 가수로 데뷔를 앞둔 마시로는 ‘24/11’을 통해 그동안 쌓아 올린 내공을 쏟아내며 자신만의 정체성을 각인시킬 계획이다.

전곡 작사에 이름을 올리며 뚜렷한 색깔을 담은 음악을 예고하고 있는 만큼, 솔로 아티스트로서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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