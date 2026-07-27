카리나, 그린 모노키니에 호피 핫팬츠…‘워터밤’ 사로잡은 페스티벌룩 [스타★샷]

카리나가 워터밤에서 시원한 모습으로 활약했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa) 멤버 카리나가 청량감 넘치는 비주얼로 ‘워터밤’ 현장을 불태웠다.

지난 26일 카리나는 자신의 인스타그램에 워터밤 해시태그와 함께 현장 분위기가 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 여름 페스티벌 분위기에 맞춘 감각적인 스포티룩을 선보였다. 그는 골반 라인이 살짝 드러나는 하이레그 스타일의 그린 컬러 모노키니를 베이스로 착용하고 그 위에 메시 소재의 스포티한 그래픽 티셔츠와 저지 베스트를 레이어드해 센스 있는 스타일링을 연출했다.

여기에 레오파드 패턴의 핫팬츠와 와이드 벨트로 강렬한 포인트를 주었으며 활동성을 강조한 블랙 워커 부츠와 미드삭스를 매치해 완성도 높은 힙한 패션을 완성했다.

카리나의 독보적인 아우라와 스타일에 팬들의 반응도 폭발적이다. 해당 게시물을 접한 글로벌 팬들은 “정말 아름답다”, “명불허전 여름의 퀸”, “보기만 해도 시원하고 상큼하다” 등의 댓글을 남기며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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