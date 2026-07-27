“농구 좋아하세요?” KBL, 2026~2027시즌 함께할 ‘어시스터 11기’ 모집

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)이 2026~2027시즌 다양한 현장 활동에 참여할 ‘KBL 어시스터 11기’를 모집한다.

KBL 어시스터는 한 시즌 동안 프로농구 미디어데이와 시상식, 올스타전 등 주요 행사에 참여한다. 나아가 프로농구 관련 콘텐츠를 제작하고 올스타전 이벤트 부스를 운영하는 등 실무 경험도 쌓는다.

스포츠 산업 전문가 초청 강연과 KBL 사무국 멘토링도 마련된다. 역대 수료자들과 교류할 수 있는 홈커밍데이도 진행할 예정이다.

모집 인원은 총 9명이다. 농구를 좋아하는 사람이라면 누구나 지원할 수 있으며, 서류와 면접 전형을 거쳐 최종 참가자를 선발한다. 선발된 인원에게는 2026~2027시즌 취재용 AD카드와 미디어 가이드북 등 연맹 기념품, 활동비가 지급된다.

지원자는 27일부터 다음 달 9일까지 지원서와 포트폴리오를 제출하면 된다. 지원서 양식과 세부 모집 요강은 KBL 통합 홈페이지와 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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