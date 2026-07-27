“비키니 노출에 무릎 꿇고…” 비비 워터밤 무대, 온라인서 팽팽한 대립

비비가 워터밤 무대에서 퍼포먼스를 선보였다. 출처=워터밤 SNS

가수 비비(BIBI)가 최근 열린 음악 페스티벌 ‘워터밤’ 무대에서 연출한 퍼포먼스를 두고 누리꾼 사이에서 과도한 선정성 논란이 불거졌다.

지난 25일 비비는 경기도 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’에 출연해 공연을 펼쳤다. 이후 워터밤 공식 SNS 채널 등을 통해 현장 영상이 공개되면서 온라인상에서 해당 무대를 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

논란이 된 장면은 공연 도중 연출된 퍼포먼스였다. 흰색 점프수트를 입고 무대에 오른 비비는 무릎을 꿇은 상태에서 물에 젖은 의상의 지퍼를 내리는 연출을 선보였다. 이에 점프수트 안에 착용한 비키니 상의가 노출됐고, 이어 상의를 탈의한 남성 댄서들에게 둘러싸여 마이크를 전달받는 장면으로 이어졌다.

영상이 확산하자 대중의 반응은 극명하게 갈렸다.

긍정적인 반응을 보인 이들은 해당 행사가 성인을 대상으로 진행된다는 점을 들어 문제 될 것이 없다는 입장이다. 누리꾼들은 “행사 콘셉트에 부합하는 과감한 연출”, “성인 대상 페스티벌인 만큼 표현의 자유로 봐야 한다” 등의 의견을 냈다.

반면 일각에서는 연출의 수위가 과도했다는 지적이 나온다. 일부 누리꾼들은 “비키니 의상 자체는 행사 취지와 맞지만 퍼포먼스 연출이 다소 과했다”, “온라인 플랫폼을 통해 영상이 유포되면 미성년자에게도 노출될 수 있다”며 우려를 표했다.

워터밤은 매년 출연진의 파격적인 의상과 무대 연출로 화제를 모으는 동시에 선정성 논란 역시 끊이지 않고 있다. 올해 역시 비비의 무대를 두고 표현의 수위를 둘러싼 다양한 해석이 이어지면서 페스티벌의 화제성과 함께 쟁점 또한 다시금 수면 위로 떠올랐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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